A KMKK színháztermében szombaton délután Fehér László polgármester azzal köszöntötte a vendégeket, hogy a születésnapos Tücsök bábcsoport nemcsak a város, hanem az ország határain túl is – sokszor rangos díjakban megtestesülő – elismerést vívott ki az elmúlt 40 évben, a bábos szakma és a közönség körében egyaránt; messzire röpítve ezzel a város jó hírét is. A polgármester fölidézte: amikor a 90-es évek elején tanárként a Gayer-iskolába került, a tantestülettel ismerkedvén Nagy Mártát „bábos Mártiként” azonosította – és jegyezte meg egy életre. Már akkor csodálta kitartását – és azt, hogy mennyi energiát fektet bele a munkája mellett vállalt bábjátszásba. Köszöntőjben kitért arra is, hogy a bábszínház nem kizárólag gyerekeknek szól – amint ezt Nagy Márta pályafutása is bizonyítja. A Tücsök bábcsoportban gyerekek játszanak – inkább gyerekeknek, de a több mint tíz éve felnőttekből verbuvált Ultraviolák felnőtteknek ajánlott produkciókat is létrehoz.

Fehér László polgármester köszönti az alapítót, Nagy Mártát

Fotó: Giczi Sándor

Fehér László emléklappal – és a polgármesteri keretből származó 200 ezer forinttal – kívánt további sikeres éveket Nagy Mártának és csoportjainak, hozzátéve: a sikeres működéshez szükség van a szülők támogatására is. Ehhez csatlakozott az ünnepelt csoportok nevében Nagy Márta, aki ma a tankerület támogatásával vezeti a Tücsök bábcsoportot a celli városi iskolában, ahol ma már önálló (kisebb előadások bemutatására ugyancsak alkalmas) próbatermük is van. Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója felidézte Nagy Márta pályafutását. Tanítókóként végzett a szombathelyi főiskolán, első iskolájában, Porpácon már bábcsoportot alakított, ahogyan aztán Csényében is. 1980-ban költözött férjével Celldömölkre. Itt alapította meg a Tücsök bábcsoportot – amely ma már fogalom.

A mai Tücsök csoport A lila majom című elődás után a gálán

Fotó: Giczi Sándor

A bábos gálán hét produkciót láthatott a közönség. Színre lépett a Tücsök bábcsoport és az Ultraviolák csoport, de bemutatkoztak különleges alkalmi formációk is.

A bátor sün - a régi gyerekszereplők újra színpadra léptek

Fotó: Giczi Sándor

A Csalóka Péter című Weöres Sándor-mesét például mai tücskök és szüleik közösen mutatták be, A bátor sün történetét pedig a 40 éve alakult Tücsök bábcsoport első bábosai játszották újra. Talán ez a legszebb az egészben: a folyamatosság és a játék múlhatatlan öröme.