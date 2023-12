Ferentzi Sándor 1951-ben született Körmenden református, apai ágon székely származású családban, ahol öt gyermek nevelkedett. Körmenden végezte az iskoláit, nyaranta - már általános iskolásként is - az építőiparban dolgozott, így mire leérettségizett, kitanulta a kőműves szakmát is. Teológiát a budapesti Református Teológiai Akadémián hallgatott, ezzel párhuzamosan hivatásos teher- és személygépkocsi-vezetői engedélyt szerzett, és elvégzett egy autóvillamossági tanfolyamot. Mivel a hetvenes években lelkészhiány volt, sok teológust még diákként gyülekezetbe helyeztek. Ferentzi Sándor is így került Magyarszecsődre ötödéves teológushallgatóként, a településen 1973. december elsején kezdte meg szolgálatát. Tanulmányait a gyülekezeti munka mellett folytatta tovább, a hetvenes évek közepén egy tanévet Prágában töltött, ahol újszövetségi görög nyelvet hallgatott, és közben "járulékosan" elsajátította a cseh nyelvet is. 1976-ban házasságot kötött Bogyó Anna belgyógyász doktornővel, négy gyermekük született, Anna, Sándor, Zsófia és Eszter.