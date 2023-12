Pénteken átadták az idei Déry-díjakat, melyeket Ilma Rakusa, Ladik Katalin, Mohácsi István, Mohácsi János és Nagy Gabriella vehetett át. A Déry Tibor Alapítvány által létrehozott elismeréssel a magyar irodalmi élet kimagasló alkotóit díjazzák. A kitüntetés Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre, aki vagyonával az irodalmi élet kimagasló alkotóinak munkásságát kívánta támogatni. A pénzjutalommal járó díj forrása a Déry-hagyaték, beleértve a Déry-művek után keletkező jogdíjak összegét is.

Az egyik díjazott, Mohácsi János közreműködött számos darabban íróként és rendezőként a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. Olyan előadásokat rendezett itt mint a Parasztopera vagy a Mágnás Miska, de íróként is számon tartják például A falu rossza vagy a Farsang avagy ez is mekkora egy tahó darabokban – utóbbi kettő rendezése is az ő nevéhez fűződik. A Déry-díj mellett a rendezőt korábban Jászai Mari-díjjal és érdemes művész címmel is elismerték.