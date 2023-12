Szauer Ágoston

BETLEHEMBEN, AKKOR…

Ilyen volt épp a felleg,

az alkony, láthatár,

lankája messzi hegynek,

az erdő, szél, madár,

zörgése tört kavicsnak

ilyen fagyos, kemény…

Eggyel több volt a csillag,

és több a hit, remény.





Szauer-vers nélkül nincs karácsony: ez most már a rítushoz tartozik, ahogyan a földíszített fenyő, a várakozás. Várakozás a vers is. Szauer Ágoston azt mondja (azt mondta, amikor legutóbb beszélgettünk), hogy számára maga a versírás, az alkotás folyamata, a bíbelődés a legfontosabb: az pedig magányos tevékenység. A költő a fehér papír fölé hajol. (Először tényleg papír fölé. Utána következhet a számítógép.) A Szauer-vers itt lenn születik, de a csillagokból hoz üzenetet. A teljesség fényét hordozza, miközben érzékelteti a hasadást. Persze, ki tudja, hol van az a „csönd-zsák”, amelyből a vers hangjai kikerülnek. A csönd-zsák – talán az üres és telített fehér papír.

Weöres Sándor megsúgta a titkot Szauer Ágostonnak, az biztos. Szauer Ágoston – időtlen, nosztalgikus, békebeli maga a név is. Mintha költői álnév lenne, pedig nem az. Mintha az Elfelejtett költők című Szauer Ágoston-kötet kitalált költői közül való volna (a kitaláltak negyvenöten vannak, bár az is lehet, hogy a negyvenöt – voltaképpen egy). De most már semmiképpen nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy „Szauer-vers”. Hiszen van Ágoston – és van Dániel. Apa és fia. A csönd-zsák titkát Dániel is megkapta („…a csendből kivált…”).

Olyan – és nem olyan. A különbség talán éppen a mágikus névben rejtőzik: Ágoston – Dániel. Mondjuk ki hangosan: az egyik gravitál, a másik elszáll a magánhangzók törvénye szerint. Mély és magas. Az pedig együtt maga a mindenség. „Mi tehát a művészet — ez a mértéktelenül szabad Valami, melynek egyetlen feltétlen kötöttsége sincs, de határtalan szabadságában akármilyen kötöttséget elbír?” – kérdezi Weöres Sándor A vers születésében (ez volt, ez lett a doktori disszertációja).

A válasza így szól: „Szépséggé-rögzített emberi megnyilvánulás. (…) A művészet korlátlan; és a művész mégis gátak közt alkot.” A korlátlanság és a gátak működése talán sehol nem nyilvánul meg szebben, érzékenyebben, mint a Szauer-versben (mondjuk most mégis így). Nincs karácsony Szauer-vers nélkül: mintha a vers hozná létre az ünnepet. Ami lenn kavics, az fönn csillag. Tükör és ablak. Eggyel több a csillag – és több a hit, remény. Két Szauer-vers, összeolvasható: két titokzatos, fénylő gömb a karácsonyfán. Vagy finoman megmunkált zenélő doboz, amelyet óvatosan kell fölhúzni, és akkor megszólal, jelenvalóvá, hallhatóvá, láthatóvá, átélhetővé válik – a történet megtörténik. Egy suhanás. Volt, nincs, van.

Szauer Dániel

FELEMELKEDÉS

Halványsárga láng,

olvadó idő,

a csendből kivált,

égi kis neszek.

Árnyék, sejtelem.

Lopva súg imát,

rám néz, megriad,

lénye ellebeg