"Németh Judit zenészcsaládból származik, és ő maga is erre a pályára készült. Aztán volt egy Kodály-koncert, amelynek bevezetőjeként elmondott egy verset, és megváltozott a terv, attól kezdve makacsul színész akart lenni.A Nemzeti Színház stúdiójában töltött egy évet Bodnár Sándor és Simon Zoltán keze alatt, majd a színművészeti főiskolán ugyanennyit. Kállai Ferenc vette fel a „kis piros tündért”, de már csak tanította, nem ő lett az osztályfőnöke.

Ki kezelhetetlennek tartotta, ki meg azt állapította meg róla, hogy alkatára nem lehet szerepet osztani. Az idő nem őket igazolta.

1982-től következett tíz év kaposvári tagság. Alakításai közül kiemelkedik a Lázár Kati rendezte Bernarda Alba háza elszánt, vad, megfélemlíthetetlen lázadó Adelája, amellyel Spanyolországban is hatalmas sikert arattak. Emlékezetes volt Az öngyilkosban, a Velencei terecskében, a Karneválvégi éjszakában és az Anatol és a hölgyek című előadásban. A kaposvári évek, ahogy egy interjúban mondta, gyönyörű és gyötrelmes évadok, különös keretet kaptak. Aazzal a szereppel búcsúzott a színházól, amivel egykor bemutatkozott, a Diótörő című mesemusical Marikájával. Ascher, Ács, Gothár, Babarczy jelentette neki a Csikyt, no meg Lázár Kati és a pályáján többször is fontos (igazgatói) szerepet játszó Jordán Tamás. És akiktől még akkor és később sokat tanult a színházról: Gazdag Gyula, Balikó Tamás, Szikora János, Gárdos Péter.Váltani kellett – nyilatkozta akkor, amikor Pécsi Nemzeti Színházba szerződött. Itt négy évet töltött, megannyi zenés szereppel. Operettszubrettként és komikaként is magasan jegyezték, vendégként viszont egy drámai szerepben, a Jézus Krisztus szupersztár eszköztelenségében is megrázó Mária Magdolnájaként tért vissza Pécsre. Valószínűleg ez volt színészi pályája leghosszabb szériája: száznál többször játszotta az előadást.

Vidéki színésznő Pestről

Volt vendég a Radnótiban, a Merlinben, a Nemzetiben, egy időre hazatért gyerekkora színhelyére, Veszprémbe, de aztán jött egy olyan szombathelyi hívás, aminek nem lehetett ellenállni. Színházat alapítani keveseknek adatik meg. Németh Judit azóta a szombathelyi Weöres Sándor Színház tagja. A színháznyitó 9700-ban egy Pestről vidékre lemenő színésznőt játszott, egy olyan figurát, akit a közös alkotással létrehozott előadásban ő maga talált ki, és aki – mint azt pályája is mutatja – mentalitásban nem is állhatna távolabb tőle. Még egy pécsi lapnak beszélt arról, hogy olyan szerepekre vágyik, amelyeket haza lehet vinni, amelyek kitöltik a napjait, amelyeket formálni lehet, ugyanakkor őt is alakítják.

Anconai és Sztárcsinálók

Nézőként úgy tűnik, erre Szombathely a lehető legjobb hely, hiszen amit az elmúlt másfél évtizedben eljátszott, annak csak egyetlen közös nevezője van: ő maga. Az Anconai szerelmesek és a Sztárcsinálók is zenés darab, de egészen másképp és másra használja nőiességét Dorina, mint Agrippina. Volt megannyi -né: Állomásfőnökné, Tótné, Roticsné, Tarisznyásné, Gyengusné, Pernelle-né, vitéz Csuvik Oszkárné (akin a szerzők meglepődtek volna, de mivel a számára meghatározó rendezők között jegyzett Mohácsi János és kompániája vették kezelésbe a Mágnás Miskát, a közönségnek szeme se rebbent). Tud Mamóka lenni A padláson, és iszonytatóan vén is, ha kell – mint a Vitéz Mihályban –, pazarul. Meg olyan színésznő, akire Médeia súlyosságú előadást lehet építeni.A sikeres főiskolai felvételi után Kállai Ferenc kérdezte tőle: „Ahogy a deszkákra lép, élettel telik meg a tér. Mondja, hogy csinálja?” – kérdezte tőle. „Szeretek a színpadon lenni” – válaszolta magától értetődően. Az Aase-díj annak a visszaigazolása, hogy a kollégák és a nézők is szeretik, ha Németh Judit színpadon van.”

Gobbi Hilda alapította

Az Aase-díjat magyar színházi előadások epizódszerepeinek megformálói kapják. Gobbi Hilda alapította végrendeletében.A díj Henrik Ibsen Peer Gynt című drámakölteményének egyik színpadi alakjáról kapta a nevét. Aase anyó Peer Gynt édesanyja. Maga a szerep rövid, azonban felejthetetlen alakításra nyújt lehetőséget. Az Aase-díj alapkezelője a kulturális tárca és a Színházi Társaság, a díj odaítéléséről a Színészkamara választotta kuratórium dönt, melynek egy tagját a tárca delegálja.