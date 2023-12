Az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban elsőként az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és a Somogyi Béla Tagiskola közös kórusa adta elő ünnepi műsorát, amelyben két német nyelvterületről származó karácsonyi dal csendült fel: Maria Ferschl-Heinrich Rohr Adventi hírnök, friss fenyőág című dalát és Edward Ebel Lágyan hull a hó kezdetű szerzeményét énekelte a kórus.

Ezután a Polar expressz című animációs filmből hangzott el a Bűvös éj című zeneszám, majd a Farkas Ferenc által feldolgozott régi magyar karácsonyi ének - a Pásztorok, pásztorok - volt műsoron. A kórust Pestiné Bánhidi Szilvia vezényelte. A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola énekkarának előadásában - Németh Zsuzsanna vezetésével - egy vidám hangulatú dal szólalt meg Szólj csengő, csingilingiling címmel, majd egy népszerű angol karácsonyi ének következett, amelynek zenéje és szövege a 19. században élt John Henry Hopkinstól származik. Gryllus Vilmos szerzeményei után egy tradicionális katalán ének szólt, zárásként pedig Az Áldott minden ember című betétdal az Isten pénze magyar zenés műből.

A Városi Vegyeskar, mint a hangverseny szervezője az Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő kezdetű adventi énekkel vonult be Sabáli Lászlóné vezetésével, majd a magyar szerzetes, Rakoványi Teodosius énekes gyűjteményéből hangzott el a Karácsonyi ének, amelyet egy olasz és egy cseh ének követett. A keresztény könnyűzene két képviselőjének művét is elénekelte a kórus, előbb Pintér Béla Gyere el a jászolhoz! című dala, majd Jaakko Löytty finn zeneszerző műve szólt Az égbolt megnyílik címmel. Végül Adolph Adam és HÄndel kórusművei hangzottak el. A három kórus a Csendes éj közös éneklésével búcsúzott a közönségtől. Az est hangszeres kísérője - ahogy évtizedek óta mindig - most is Sabáli László volt.