2020-ban hívta meg először dr. Perger Gyula atya, amikor a Toronyi Plébániát látta el, amihez Sé, Búcsú, Dozmat fíliák is tartoznak, akkor László Attila két napot töltött itt, hogy mid a négy templomban fellépjen. Aztán amikor a plébános Kőszegen szolgált, oda is meghívta az adventi programba, így az énekes a Jézus Szíve templom tavalyi karácsonyváró koncertsorozatában is fellépett; idén augusztusban pedig már a szombathelyi Székesegyházban üdvözölhettük a fiatalembert. Rengetegen eljöttek meghallgatni, ez őt meglepte, nem számított arra, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Perger atya szerint a székesegyházba legalább másfélszer belefér a kőszegi Jézus Szíve templom, így - amint Attilától megtudjuk - eddig ez a legnagyobb templom, amiben énekelt.

Nem lesz idegen tehát számára a terep a december 9-i koncertjén, hangosítás segítségével be tudja zengeni a hatalmas teret, ahol nehézséget okoz, hogy kicsit hosszú a visszhang. Azzal színezi újra a fellépését, hogy most zongorát is hoz, amin maga játszik.

- Járom az országot, évi ötvenezer kilométert megyek, 200-250 fellépésem van egy évben. Mindenhova szívesen megyek, ahova szívesen hívnak, kelettől nyugatig – mondta László Attila, aki kézdivásárhelyi születésű, jelenleg Szigetszentmiklóson él, ahova Erdélyből a szüleivel költözött át tizenkét éve. Mifelénk ritkán jár, sokat utazik - évente egyszer a szülőföldjén is turnézik, és a szülővárosában is koncertet ad -, sokszor a szülei, néha a barátnője kíséretében, olykor egyedül. Egyedül is szeret lenni, mert „elcsendesedni is fontos, úgy lehet elmélyülni”. László Attila alkotó ember, saját szerzeményei is vannak, ezek közül is hallhatunk néhányat szombaton a székesegyházban. Elárulta: ami biztosan benne lesz a műsorban, az az „Amíg van kire várnom” című szerelemes dal.

Azt is megtudtuk: a műsorban a templomi környezethez illő számok lesznek, de nemcsak dicsőítő énekek, László Attila énekel a szeretetről, a szerelemről, a hazaszeretetről is, mindenről, ami a mindennapi emberek életéhez hozzátartozik. És nem maradnak ki a karácsonyváró, ünnepi dalok sem, köztük megszólal majd John Lennon: Happy Christmas, és szokásosan és valószínűleg Perger atyának is lesznek ajánlásai.