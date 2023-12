A képtár karácsonyi vására már nyitva van. A szombati program: 11.00 Ready-made lampionkészítés Tóth Péter formatervező művésszel (Morfo Stúdió)

Újrahasznosított műszaki alkatrészekből egyedi lampionok készülnek. Akár otthonról hozott alapanyag is felhasználható.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: [email protected]

Maximális létszám: 10 fő

S. Horváth Ildikó grafikusművész nélkül nincs képtári vásár

Fotó: © Cseh Gábor



11.30 Az angyalok vigadnak – adventi és karácsonyi magyar népénekek A Vasi Népdalstúdió Boróka együttesének ünnepi műsora.

14.00 Kreatív fotóműhely – árnyképek készítése Garas Kálmán fotóművésszel.

A fotogrammok készítése mellett a nagyítás is kipróbálható!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: [email protected]

Részvétel igény szerint, óránként 5 fős turnusokban.

15.00 Karácsony a textilművészetben

Cebula Anna művészettörténész, igazgató tárlatvezetése

A karácsony a keresztény művészetben az egyik leggyakrabban megjelenő téma. Az európai művészetben való lenyűgöző megjelenítési változatossága lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük a művészek képzeletében az évszázadok során végbement változásokat. A Szombathelyi Képtárban lévő kortárs miniatűrtextil gyűjtemény is büszkélkedhet ilyen alkotásokkal. Vannak olyanok, amelyek a megváltó megszületésének pillanatára koncentrálnak, és olyanok is, amelyek a karácsonyi ünnepet és a vele járó készülődést, díszítést ragadják meg.

16.00 KÉP_lett - Alkossunk közösen a mesterséges intelligenciával!

A workshopot vezeti: Áfrány Gábor médiaművész

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: [email protected]

Maximális létszám: 15 fő

17.00 Betlehemi csillagok – a gyermekrajz-pályázat eredményhirdetése

Az alkotásokat értékeli: Bihari-Bakodi Szilvia restaurátor és Magyarósi Richárd, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum igazgatóhelyettese

A program a Nemzeti Kulturális Alap Iparművészet Kollégiuma és Népművészet Kollégiuma támogatásával valósul meg.