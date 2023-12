A sárvári születésű, Orbányosfán nyugvó Szelestey László (1943-2013) szívós, kitartó, megszállott munkával kutatott, keresett. Értékmentő érzékkel egészen biztosan a 24. órában nyúlt utána valaminek, ami a következő pillanatban már nem is létezett - írja a zaol.hu.

Gyújtótartók, néhány Hetésből a XX. század elejéről

Fotó: Pezzetta Umberto

Idézzük őt magát: „...antik szekrény előtt állok. Üvegén át különös, eddig nem ismert tárgyakra látok. Mik ezek a csodák? Hát ilyen is van, ilyen kézbeillő gyönyörűség? Ami felkavar, nem enged, marasztal, akár egy megejtő szempár?” Írja egy néprajzi kiállítás elementáris hatásáról beszámolva, amely aztán a művészettörténeti hivatás odahagyását hozta magával.

Szelestey Magdolna az állandó tárlat enteriőrjében

Fotó: Pezzetta Umberto

Újságíróként, a hetvenes-nyolcvanas években a Zalai Hírlap munkatársaként is a Dunántúlt járta, hogy megtalálja azokat a pásztorfoglalkozást űző mesterembereket, akik a kezük ügyében lévő fát és a társult anyagokat ösztönösen, mégis lírai módon szólították meg. A használati tárgyak díszítése feszítő és elementáris vágya teremtette meg a szinte csak a Kárpát-medencére jellemző néprajzi kincset, amelyet a juhászok, kanászok, gulyások hagytak ránk. Közülük az utóvédekkel még személyesen találkozhatott a gyűjtő, aki a tudományos hátteret is maga teremtette meg levéltári, múzeumi kutatásaival. Barátai emlékei is megerősítik, az egyik első tárgypárt, egy Pap József által faragott só- és paprikatartót zalaegerszegi, Kossuth utcai bontásra ítélt ház biedermeier bútorainak felbecsülésekor kapta a lakás tulajdonosától, aki somogyi uradalmi intéző nagyapjától örökölte. Jellemző, hogy az az apró faragás ma valószínűleg többet ér, mint egy szobányi bútor.

Szabó Zoltán néprajzkutató

Fotó: Pezzetta Umberto

És ez utóbbi igencsak nagy hasznára van az utókornak. Mint ahogy a rá emlékező gébárti baráti esten Szabó Zoltán etnográfus, a Szelesteyvel először 1989-ben Pécsett találkozó muzeológus is hangsúlyozta, az összegyűjtött tárgyak csak akkor képviselnek a köz számára hosszú távon művelődéstörténeti értéket, ha az úgynevezett adatolás pontos. Hogy a szakember és a laikus is tudja, ki, hol, mikor, miből, hogyan, mit faragott. Mint hírlik, számos tárgyról azonnal meg tudta mondani, ki készítette.

A személyes visszaemlékezők közt saját élményeiről szóló Prokné Tirner Gyöngyi, a gébárti kézműves ház korábbi vezetője jelezte, sajnos Szelestey László nagyon akkurátus cédulái közül - a költözések, őrzések hányattatásai miatt – jónéhány hiányzik, melyek információtartalmát a zalai néprajzi szakértők igyekeztek pótolni, amikor időről időre kiállították a gyűjteményt.

Prokné Tirner Gyöngyi vetített képes visszaemlékezést tartott

Fotó: Pezzetta Umberto

A zalai pásztorművészet tárgyait őrzők, közreadók legnagyobb örömére került a Szelestey-gyűjtemény Gébártra, ahol, bár akadnak tárolási-kapacitási gondok, mégis a legjobb helyen van az országban. Ezt erősíti Szelestey László életének utolsó kérése, miszerint ne kerüljön múzeumba a kollekció. E szándék előzménye az a kezdeti részvétlenség, amellyel a múzeumi közeg szemlélte csak később elismert áldozatos munkáját.

A gébárti barátságos estében Szabó Zoltán előadása helyezte el a hazai népművészeti gyűjtemények térképén a Szelestey-hagyatékot: a zalai múzeumokban összesen 350 ilyen tárgy található, míg a Szelestey-gyűjteményben 203. Ha ehhez hozzáadjuk, az ezidőben a gébárti ház jurtaterének földszintjén - időszakos kiállításként - megszemlélhető Kiss István-hagyatékot, amely egymagában több mint 500 darabot tartalmaz, láthatjuk, milyen felbecsülhetetlen érték van Zalaegerszegen a két gyűjtő, pontosabban utódaik felelősségteljes felajánlásának köszönhetően. Az pedig külön szerencse, hogy a két gyűjtemény tárgyállománya a szakmai szempontok alapján is kiegészíti egymást. (A két gyűjtő egyébként ismerte egymást, cserélték is a tárgyaikat egymás között.)

Pásztorbotok

Fotó: Pezzetta Umberto

A pásztorfaragás témaválasztásáról is esett szó az évfordulós tisztelgő rendezvényen, melyen jelen volt Szelestey László lánya, Magdolna is, aki a hagyaték körüli gondossággal nagy segítséget nyújtott a zalai népi kézművesség értékei felett őrködőknek.

A pásztorfaragások a polgárosodás évtizedeiben a foglalkozáshoz és a háztartásokban, valamint a férfiember tisztálkodásához szükséges eszközökön a növényi ornamentika, a természetből vett minták mellett nemzeti és történelmi szimbólumokat is mutatnak, etekintetben ad munkát azoknak a történészeknek, akik tudják, a nagy történelem alatt a hétköznapi ember élete többet mond el egy korról, mint a háborúk, csaták, forradalmak.

Vasi, zalai mángorlók az 1800-as évek elejéről

Fotó: Pezzetta Umberto

A gébárti alkotóház elhivatott abban, hogy a 2016-ban hozzájuk került örökséget a köz javára őrzi, karban tartja, nem engedi „szétszéledni”, és 2019 óta be is mutatja. A zalaiak elvei ebben folytonosak, a ház mai vezetője, Kiss-Molnár István ekképp viszi tovább elődei misszióját.