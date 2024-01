A Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulójára megalkotott Átröpülök hosszában hazámon című utazó kiállítása, azaz a Petőfi-busz 2022 augusztusának utolsó napján indult országjáró túrájára, azóta rója hazánk útjait. A busz még azon az őszön vármegyénkbe is ellátogatott, akkor Szombathelyen és Kőszegen tekinthette meg a nagyközönség. A Petőfi-program ismét elhozta vármegyénkbe a tárlatot, ami így az önkormányzatok és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésében juthat el ötezer fő alatti településekre – tudtuk meg Éles Krisztinától, az NMI vasi igazgatójától. A busz vármegyénkben elsőként Kemenesmagasiba, a Berzsenyi térre látogatott el szerdán, ahol délelőtt az általános iskola diákjai – harmadiktól nyolcadik osztályig – nagyjából húszfős csoportokban vehettek részt interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak kérdései nyomán átfogó képet kaphattak a szabadságharcossá lett költő életútjáról. Egyúttal érdekességeket is megtudhattak Petőfiről, mint például, hogy kiváló sakk- és biliárdjátékos hírében állt, de arra is fény derült, hogy mi történt édesapja bárdjával és hogy milyen ajándékokat küldtek egymásnak híres-neves barátjával, Arany Jánossal.

A buszban múzeumpedagógus vezet végig Petőfi életén

Forrás: PP

A diákok látogatását követően az idősek klubja tagjai, majd 16 óráig minden egyéb érdeklődő is bebocsátást nyert a guruló kiállításba – ezt Sebestyén Zoltán, Kemenesmagasi polgármestere árulta el nekünk. – A szerdán Vasba megérkezett Petőfi-busz egészen a hónap végéig vármegyénkben is marad, összesen 13 településen lesz látogatható. Az igénylő települések polgármesterei külön öröme, hogy a program a magyar kultúra napjának hónapjában valósulhat meg – emelte ki Éles Krisztina. A múzeumbusz az alábbi időpontokban a következő településeken lesz látogatható: január 11-én Bobán, január 12–13-án Jánosházán, január 14-én Kenyeriben, január 15-én Ostffyasszonyfán, január 16-án Merseváton, január 17-én Kemenessömjénben, január 18-án Vasasszonyfán, január 19–20-án Gencsapátiban, január 21–22-én Toronyban, január 23-án Horvátlövőn, január 24–25-én Szentpéterfán, január 26–27-én Jákon. – A megyeszékhely környéki települések jó lehetőséget kínálnak azoknak a szombathelyieknek is, akik 2022-ben lemaradtak a kiállításról – hívta fel a figyelmet a közművelődési szakember.