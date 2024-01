A 2024-es, VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálét 2023 tavaszán hirdették meg, tűréshatár hívószóval. A művészek 2021 és 2024 között létrehozott alkotásokkal vehetnek részt a pályázaton. A „tűréshatár” egyfelől keretbe foglalja az alkotói folyamatot, másfelől rendkívül nagy szabadságot ad: a szóösszetétel asszociatív jelentései bővíthetők, mélyíthetők. A tűréshatár például nemcsak tűr/és-re és határ-ra bontható fel, hanem tű/rés-re és akár hat/ár-ra is.

Horányi Attila PhD, a MOME Elméleti Intézetének igazgatója esszét fűzött a nyolcadik textiltriennálé hívószavához: „Így viszont a tűréshatár szó a textil/művészet közepébe viszi a kifejezést ízlelgetőt: tű és ár és rés és hat/ás viszonyrendszerébe. Csakhogy ez a látszólag egy síkra kifeszíthető viszonyrendszer az egyes szavak saját rétegzettségétől és ebből következő lehetőségeitől máris egy diszkurzíve alig felfogható-leírható komplexitású térré dúsul: a tű nemcsak tűfajtákat jelölhet (varrótű, horgolótű, kötőtű, hímzőtű, gombostű, biztosítótű), de a szúrás-tűzés tettét-fájdalmát is, amint a rögzítés kimerevítő, tárgyiasító következményét is. A tű(k) egy feminista művészettörténet számára az ecset női megfelelőjeként is diszkutálhatók, míg a tűz ige azonosalakú szópárjával a láng, a hevület, az égés, a pusztulás és a harc kerül betűnyi közelségbe-távolságba. (...) De mi végül tű, ár, rés, hat(ás) lehetséges kombinációinak, összekapcsolódásainak határa? Elvben szinte semmi. (...) Mi a határ ott, ahol tű és rés és hat és ár és tűrés és határ és tűréshatár egymásnak feszül? Elmenni a falig, és azt felmutatni.”

Izgalommal várjuk a megnyitót. Szent Iván táján minden megtörténhet.