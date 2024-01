A jelképes és egészen valóságos hídépítés Gergye Rezső „régi mániája”: az év utolsó napján (lévén vasárnap) ismét megosztotta azt a perui videót, amely egy különleges hídépítési technikát mutat be. Üzenetez is fűzött hozzá: „Aztán együtt építsük fel valóságosan is a hidat ott a Csörnöcön. Közelítünk a gyakorlati megvalósitáshoz. Időpont: 2024. 06. 24. Délután állunk neki és másnap befejezzük. Éjjel tűz mellett dolgozunk, élünk. Aztán a következő évben a hidat lebontjuk és az anyagából tűz lesz, míg az újat építjük. Nagy felelőséggel mosolyogva írjátok be magatoknak a dátumot.”

Ami a perui hídépítést illeti: a filmet kísérő szöveg szerint az egyedi technológiával készült, keskeny és ingatag függőhidak nélkülözhetetlen szerepet töltöttek be a hatalmas inka birodalom életében: a spanyol hódítás előtt több száz kötélhíd segítségével oldották meg az egyébként áthatolhatatlan hegyek közötti közlekedést. Az Andok égbe törő ormain napjainkban egyedülálló módon őrzik az ősi hagyományokat, és rituális szertartás keretében évente újjáépítik a perui Apurimac folyó két partját összekötő szent hidat. A Keswachaca újjáépítésének napján, az évszázados hagyománynak megfelelően már pirkadat előtt kis csoportokban gyülekeznek a környező falvakban élő indiánok a folyó partján magasodó sziklákon (...).”

A haza szép sorozat hídépítői január 12-én 17.30-kor találkoznak az Ezredes Kávézóban, ahova az érdeklődő közönséget is elvárják. A meghívott vendégek ezúttal: Tanai Erzsébet népdalénekes, Gróf István, Sárvár volt alpolgármestere, Bóbics Eleonóra közösségépítő, Angelico atya, Tóth Hanga kötélugró.