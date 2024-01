KONCERT

SZOMBATHELY Január 26., péntek – Végállomás Klub: Grabovski-koncert. Kapunyitás: 19.30 óra. Nemvagyokazapád – kisterem: 20 óra. Negyed4: 21 óra. Grabovski 22 óra.

SÁRVÁR Január 26., péntek 22.30 óra – Nádasdy-vár: Két fiatal zenekari formáció nyitja a vár 2024. évi klubkoncertjeinek a sorát: a Negyed4 vendégeként a Nemvagyokazapád lép színpadra. Kapunyitás: 19.30, Nemvagyokazapád: 20 óra, Negyed4: 21 óra.

BÜK Január 27., szombat 18 óra – Büki MSK Színházterem: Koncert és táncház a Cimbalibanddel! Cimbaliband – Szabadon koncert.

SZÍNHÁZ

CELLDÖMÖLK Január 28., vasárnap 18 óra – Soltis Lajos Színház: Magyar álomvasutak. A Soltis Lajos Színház és a Trainingspot Társulat előadása.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Január 26., péntek 16 óra – Smidt Múzeum: Bilkei Irén: Hermelines subák, vízjeles papírok és a szelídített szarvas könyvbemutató. A Nádasdyak hagyatéka című könyvsorozat második kötete a középkori és a kora újkori Nyugat-Dunántúl hétköznapi életét mutatja be. Bilkei Irén könyve elsősorban Vas és Zala vármegyére koncentrál, hogy megvizsgálja, a nagypolitika árnyékában hogyan éltek itt a főurak (Nádasdyak, Kanizsaiak), a középnemesek és a falvak lakói. A vendégeket köszönti: Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója. A könyvet bemutatja: dr. Kanász Viktor, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport történésze. Kutatásait ismerteti: dr. Bilkei Irén régész, főlevéltáros. Január 27., szombat 9–12 óra – Agora Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: farsangi fejdísz. Január 30., kedd 17 óra - Agora–Savaria Filmszínház: Világjárók. Kolumbia, Costa Rica, Panama. Előadó: Tóth Péter utazásszervező. Álomutak a tengeren túl. Friss élmények, személyes tapasztalatok a varázslatos és egzotikus országok kultúrájáról. Január 30., kedd 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Életeken át. Találkozás Fülöp Valentina és Bankó-Erdősi Viktória írókkal.

SÁRVÁR Január 26., péntek 17 óra – Nádasdy-vár: Kisvakond a turista. Élőszereplős bábjáték narrációval és sok Francesco Zappa-zenével. Január 27., szombat 9 óra – Móricz Zsigmond u. 18.: Gyertyakészítés gyertyaszentelő Boldogasszony napjára a Regösének Alapítvány szervezésében. KŐSZEG Február 1., csütörtök 16.30 óra - Chernel Kálmán Városi Könyvtár rendezvényterme: Valahol élnem kell. Író-olvasó találkozó. Németh Krisztina: A hazara című könyvének bemutatója. Moderátor: Tárik Meszár, az ELTE BTK doktorjelöltje és a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának vezető kutatója, akinek könyvét is megismerhetik az est folyamán az érdeklődők.

RÉPCELAK Január 27., szombat 17 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: Kisvakond, a turista. Élőszereplős bábjáték narrációval és sok Francesco Zappa-zenével.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Január 27., szombat 15 óra – Schrammel-gyűjtemény: Nyomhagyás. Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban. A tárlatvezetés az állandó kiállítást Schrammel Imre alkotópályájának sokszínűségét tárgycsoportjain keresztül mutatja be. Tárlatvezető: Czenki Zsuzsanna esztéta, általános igazgatóhelyettes. Február 1., csütörtök 17 óra – Martineum Felnőttképző Akadémia: Keresők kiállításmegnyitó. Kiállítók: Csicsics Dávid, Fazekas Petra Réka, Galgóczi Nóra, Kalicz Kincső. A kiállítást megnyitja: Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a kiállító tanára. A kiállításon beszédet mond: dr. Székely János megyés püspök és Harangozó Bertalan, a KDNP Vas vármegyei elnöke. A kiállításmegnyitón a szalézi ifjúsági kórus ad elő Melega Júlia vezetésével. JÁK Január 26–27-én tekinthető meg a Petőfi-busz a Jáki Nagy Márton általános iskolánál. A járműben berendezett kiállítás egyértelműen kapcsolja az értelmezést a haladás, sebesség, út, utazás fogalmához. Petőfi Sándor alakjának és saját maga által is megfogalmazott alkotói énjének az állandó úton levés – a „hazai” táj és társadalom ilyen módon történő megismerése, megalkotása – szervesen kapcsolódik az életműhöz és az önéletrajzhoz is. A buszba belépve képeken és szövegeken keresztül a már beérkezett költővel találkozik a látogató. Utazáson keresztül idézik fel múltjának egyes állomásait.

TÚRA

BAJÁNSENYE Január 27., szombat 9.30 óra – Református templom: Túra erdőn-mezőn, hegyen-völgyön az Őrségi Nemzeti Park szervezésében. A gyalogtúrát a Téli túrák nemzeti parkjainkban programsorozat keretében rendezik meg. A túra a Kerka-patak völgyéből indul, majd Őrbajánháza és Magyarföld szőlőhegyére, a Berki-hegyre barangolnak. Rövid pihenőt követően erdei környezetben folytatják az utat a Legbátrabb Község, Kercaszomor felé. Kercáról a Kis-hegyre túráznak, ahol több évszázados „pincék” és présházak között csatangolhatnak, mielőtt a „Böröcei erdőn” keresztül visszaindulnak Bajánsenye központja felé. Táv: 13,5 km. Időtartam: kb. 4 óra. Gyülekező: 9 órakor a faluközpontban, a Rákóczi utca 10. előtt.

Az esküvők paródiája - Nincs farsang rönkhúzás nélkül