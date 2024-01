Az együttes vezetőjét, Gaspari Gábort és művészeti vezetőjét, Molnár Pétert kérdezte Merklin Tímea a történetükről, valamint a készülő műsorról.

Amint tőlük megtudjuk: az országosan elismert az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttest 1988-ban Kőszegen alapította Gerlecz László és Besenyő Tibor Az együttes hamarosan Szombathelyre került a HEMO Klubba, ahol most a színház működik. 1993-tól a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola fogadta be, később a Nyugat-Magyarországi Egyetem, napjainkban pedig az ELTE Savaria Egyetemi Központ az otthona.

Az elmúlt évtizedeket felidézve az is kiderül, hogy a néptánc nem titkolt célja - eredetileg is - a párválasztás; Gaspari Gábor és Molnár Péter is e néptáncos körön belül nősült, és nem csak az ő generációjukra, hanem a fiatalabbakra is jellemző, hogy házasságok köttetnek, gyermekek születnek annak nyomán, ahogy a fiúk és a lányok közel kerülnek egymáshoz a néptáncos próbák során.

A jubileumi esten ismét összesereglik a táncos közösség apraja-nagyja: a Szökős derékhad, a seniorok és az utánptólás csoportok, a fiatalok és a gyerekek is, hogy emlékezetes pillanatokkal ajándékozzák meg a résztvevőket - a függöny mindkét oldalán. A végén százan táncolnak majd egy színpadon, és fellép Bognár Szilvi, aki korábban néptáncolt is, úgyhogy nem csak énekelni fog, hanem valaki meg is táncoltatja!