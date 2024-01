A kicsi, de nagyon erős Mesebolt Bábszínház – ahogyan a számok is mutatják – elképzelhetetlenül sokat játszik, és az megterhelő. A könnyedség mögött rengeteg munka: fizikai, szellemi, lelki igénybevétel van; jó, ha tudjuk. De ennek nem sok (jóformán semmi) jelentősége nem volna, ha nem tehetnénk hozzá, hogy a Mesebolt olyan magas minőséget hoz létre folyamatosan, amelyre minimum illendő volna sokkal nagyobb figyelmet fordítani. Balázs Béla írja egy szépséges novellában, hogy a tanár szétszórja, pontosabban továbbadja minden kincsét (önmagát is); de a hatás, amit a tanítványaira gyakorol, egzakt módon nem nagyon mérhető. Ahogyan a Mesebolt – a színház – hatása sem, pedig ha volna műszer, amely kimutatná, mérhetővé tenné a hatást, egészen biztosan fantasztikus számok „jönnének ki”. Persze bizonyos szempontból elég beülni a vasárnapi matinékra: ezeken az előadásokon nemcsak a gyerekek kapnak sokat – és a reakcióik jól figyelemmel kísérhetők –, hanem felnőtt kísérőik is. Itt tanulják magukat, egymást, a világot; a jót és a rosszat.

Az Ady téri volt MMIK épületének oldalajtaján belépve most már azonnal hatalmába kerítheti a látogatót a bábszínházi hangulat. A múlt év első bemutatója A kisgömböc volt, Veres András rendezésében: kinyílt a „nagy könyv”, történet kerekedett a poénból. Közben kis bátorítást kaptunk ahhoz is, hogy a ceruza (a toll stb.) hasznosabb lehet alkalomadtán bármely más fegyvernél. Galuska László Pál A tó titka című meséjéből Kovács Géza rendezett előadást: a letűnt gyerekkor titkaiból. Aztán következett a Manógyár – avagy mindenkinek vannak manói, Veres András-rendezésben, magány és szomorúság ellen, a megértés képességének ajándékával. És még egy „lázárervin”: a Szegény Dzsoni és Árnika, szintén úgy, ahogy Veres András megálmodta. Volt két friss felújítás is: A kíváncsi kiscsikó (a legeslegkisebbeknek) és a Pöttöm Panna, a legkisebbektől a legnagyobbaknak. És közben eleven még a nyári emlék: a nemzetközi bábművészeti fesztivál, amelynek profi házigazdája szintén a Mesebolt volt a Ferences-kertben, ahol bábosok, mutatványosok, artisták, „utcaszínészek” léptek föl tényleg a világ minden tájáról, a legnagyobb értésben.