Dancs Jeanette a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végzett biológia–földrajz szakon, utólag végezte el a rajzot, és szerzett egyetemi végzettséget. Tizenhét éve a Premontrei gimnáziumban tanít; a biológia mellett vizuális kultúrát, ikonfestészetet – voltak olyan évek, mikor ebből érettségizni is lehetett –, üvegfestészetet, és évente készítenek a 11. osztályos diákokkal egy nagy mozaikképet, amit odaajándékoznak egy-egy intézménynek. Jótékonysági és közösségi tevékenységéről, egyéni alkotásairól, megrendelésre készült műveiről is kérdeztük Dancs Jeanette-et – akit művésztanárnőként emlegetnek –, nem mellesleg pedig arról, hogy miként sikerült leültetni a három fiát gyermekkorukban, hogy fessenek ők is, és hogy viszonyul a ma már felnőtt János, József és Miklós édesanyjuk művészetéhez. Eláruljuk: nagy tisztelettel és szeretettel!