Sikeres évet zárt a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár, a beiratkozott olvasók száma 1726 fő volt, ebből 1316 felnőtt, 410 pedig 14 év alatti gyermek. Horváth Tiborné Ági, a könyvtár vezetője elmondta: a kortárs irodalomtól kezdve a klasszikusig mindenre volt érdeklődés, emellett a szakirodalom is népszerűnek számított, különösen az ezoterikával, az egészséges életmóddal kapcsolatos könyvek, szakácskönyvek, útikönyvek. – Tavaly közel 42 ezer kötet könyvet kölcsönöztek ki – mondta a könyvtárvezető, majd a slágerszerzőket sorolta: Náray Tamás, Bauer Barbara, David Baldacci, Jodi Picoult voltak a legolvasottabb írók, de Szlavicsek Judit – aki vendége is volt a könyvtárnak – szintén népszerűnek számított. A könyvtár gyermekrészlege ugyancsak nagy látogatottságot mutatott tavaly.

Mivel egyéves gyerekek is látogatják az intézményt, bővíteni kellett a leporellók állományát: kukucskönyveket, tapogatós, zenélő és képeskönyveket vásároltak. Az óvodások a népszerű rajzfilmhősökről készült könyveket keresték: Bing nyuszi, a Mancs őrjárat és a Disney-mesék voltak kelendőek, de Bartos Erika abszolút kedvenc, könyvei verhetetlenek még kisiskolás korban is. A klasszikusokat kevesen keresték, akik igen, azt általában szülői ajánlásra tették. A lányok főleg lovas, varázslatos, boszis, vámpíros lánytörténeteket, a fiúk a képregényes, humoros, kalandos történeteket olvastak. – Nagy hangsúlyt kaptak tavaly a rendezvényeink is, mert valljuk, hogy egy könyvtárnak közösségi térnek kell lennie ahhoz, hogy jól működjön – mondta zárásként Horváth Tiborné.

Az őriszentpéteri könyvtárnak 178 felnőtt és 18 gyermek beiratkozott olvasója volt. Egyértelműen Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek című könyve volt a favorit. A hölgyek az ehhez hasonló regényeket, romantikus történeteket keresték leginkább, a férfi olvasók körében a krimik, thrillerek, történelmi s életrajzi olvasmányok voltak a népszerűek. Persze vannak, akik az örök klasszikusokra esküsznek. Őriszentpéteren újra reneszánsza van Jókai Mórnak, Verne Gyulának, de egyre többen olvassák Márait is. Gyerekkönyvek tekintetében a klasszikusok mellett kortárs szerzők könyvei is megtalálhatóak, ezek is közkedveltek. Nemrégiben diafilmet kerestek a könyvtárban – de már nincs.

Ebben és még sok más esetben is nagy segítséget jelent a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár. A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár felnőtt részlegén a három legnépszerűbb szerző Nora Roberts, Danielle Steel és Borsa Brown. Utóbbi magyar szerző, eredeti neve Szobonya Erzsébet. A nagy angol krimiíró, Agatha Christie is a toplista elején van, alig lemaradva a dobogóról. A legtöbbet kölcsönzött könyvet – Légy(ott) Isztambulban – szintén Borsa Brown jegyzi.

A szakirodalmi lista első helyén a Holtak vallatója – Nagy-Britannia első számú törvényszéki kórboncnokának emlékei – avagy élet a halál közben című könyv végzett, szerzője Dr. Richard Shepherd, a híres igazságügyi patológus, aki több mint 23 ezer boncolást végzett. – A magyar szerzők közül Popper Péter, Szabó Magda, Márai Sándor és Gárdonyi Géza voltak a legkeresettebbek. Klasszikusokat inkább kötelezőként, illetve iskolában feladott irodalomként kölcsönöztek az elmúlt évben – tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.