Volt idő, amikor még arról is vita folyt, hogy hívták eredetileg – Radankovits Józsefnek vagy Radakovits (Radákovits) Józsefnek. A dokumentumokban mindkettő előfordul, ő maga felnőtt korában inkább az utóbbi változatot használta. Tolna megyében, Fürgeden született 1823-ban. Honnan a szlávos név? Vas Gereben apja, Radankovits Mihály Tolnában Batthyány Fülöp herceg ottani birtokának egyik gazdatisztje volt. Vas megyéből került oda, 1815-ben még Körmenden kötött házasságot a helyi illetőségű Fitos Juliannával. A körmendi származás korábban is tudott volt. A pontosabb körülményeknek Josef Loibersbeck próbált utánajárni. Tanulmánya közel hatvan évvel ezelőtt a Burgenländische Heimatblätter című folyóirat egyik 1965-ös számában jelent meg. A körmendi házassági anyakönyvben azt jegyezték fel, hogy a 30 éves Radankovits – aki akkor urasági huszár („Hussarus dominalis”) volt – Pinkamindszentről származott. Loibersbeck arra a következtetésre jutott, hogy itt tévedésről, félreértésről, félrehallásról lehet szó. Pinkamindszenten nem élt ilyen nevű család. Radankovits szerinte nem Pinkamindszentről, hanem Pinkócról származott. Az ottani anyakönyvben talált is olyan adatot, ami valószínűleg az író apjára vonatkozik. Pinkóc/Pinkovac (ma: Güttenbach, Burgenland) horvát nemzetiségű település, ahol ma is élnek Radakovits nevű családok. Vas Gereben apai ági felmenői ennél fogva gradistyei horvátok voltak, édesanyja viszont régi magyar családból származott. Az író a gyermekkorát Fürgeden töltötte. Szülei taníttatni szerették volna, ő ezt nem ellenezte, több iskolában is megfordult, egyiket sem fejezte be. Voltak az ifjúkorában olyan időszakok, amelyek homályosak, a későbbi visszaemlékezések pedig ellentmondásosak. Apjának egy általa keltett konfliktus miatt kellett addigi állásából távoznia. Nagyszokolyra költöztek, anyagi helyzetük rosszabbra vált. Balogh Imre, ottani evangélikus lelkész ajánlásával kasznári álláshoz jutott Egerszegen. A Vas Gerebenről összeállított életrajzokban többször is feltűnik ez a félmondat: „hazament Egerszegre”. Vajon melyik Egerszegről van szó? Ilyen nevű település több is van az országban. A baranyai Felsőegerszeg például viszonylag közel van Nagyszokolyhoz, aztán ott van Zalaegerszeg, Nyitraegerszeg, és folytathatnánk a sort. Az életrajzírók ezt a kérdést a legtöbbször nyitva hagyják. Úgy áll a dolog, hogy ez a falu nem lehet más, mint a Vas megyei Ivánegerszeg. (Keményegerszeg és Ivánegerszeg egyesítése után a település neve Vasegerszeg lett.) Apja minden bizonnyal a Tallián család szolgálatában állt, nekik kastélyuk volt a faluban. Már rég eltűnt, nyoma sem nagyon maradt. Édesanyja 1853-ban ezen a településen halt meg, a régi, mára felszámolt temetőben temették el. Az, hogy „hazament”, ebben az esetben azt jelenti, hogy ott töltött néhány napot, esetleg egy-két hetet. Az ő sorsa végül fordulatot vett. Sárváron találkozott egy névrokonával, Radakovits Bódoggal, s az ő iratainak felhasználásával iratkozott be a győri jogi akadémiára, s lett ügyvéd. Ott kezdte el használni a Vas Gereben nevet. Azt, hogy mi is az a gereben, ma már kevesen tudják. Célszerű ez alkalommal Czuczor Gergely és Fogarasi János 1862-ben megjelent szótárát idéznünk: „Vasfogakkal fésű módjára ellátott eszköz, mellyel a kendert, lent, gyapjat, szőrt a pozdorjától, csömbölyékektől, s egyéb idegen részektől megtisztogatják, s fonásra idomítják.” Ismert volt akkor az „úgy áll a haja, mint a gereben” szólás is. Miután oklevelet szerzett, Sopronban lett joggyakornok.

Vas Gereben arcképe – illusztráció az Új Idők folyóirat egyik 1904- es számában

Egyik hivatali útja Szombathelyre vezetett. Ugyanebben az időszakban vált újságíróvá. 1845-ben az Életképek című lapban Vándorbot címmel írt sorozatot. Külön fejezet szól erről az utazásról. A 22 éves cikkíró nincs elragadtatva az akkori várostól, amelyet sárfészeknek lát. A székesegyház viszont lenyűgözi, s elismerően ír a kisdedóvóról, amelyet ő maga is meglátogatott. (A Szombathelyen néhány évvel korábban megnyílt óvoda az ország egyik első gyermekintézménye volt.) Aki akkor Vas Gerebennek ezt az írását olvasta, még nem gondolhatott arra, hogy a szerző egyszer majd jeles íróvá válik. Az egyik mondata például így szól: „Vas leányainak honszerelme tiszta, mint a’ tettekben fényesre simult kardvas, és éles a’ nemzetietlenség vastagult hártyái ellen.” A szóhasználat nehézkes, de ezek a korai írások is fontosak. Vas Gereben többek között arra is felhívja a figyelmet – az útja során hallotta –, hogy a pósfaiak hogy ejtik a szavakat. A 48–49-es szabadságharc után egy ideig bujdosnia kellett. Ezen időszak egy részét is Vas megyében töltötte, hol itt, hol ott, (Vas)Egerszegen, Alsópatyon, Sárváron… A későbbi pályája már Pesthez köti, de 1868-ban mégis Bécsben halt meg, egy patikában lett rosszul, s ott érte a halál. Hamvait 1885-ben hozták haza, s a Fiumei úti temető lett a végső nyughelye. Leginkább a tolnaiak tartják becsben, ott vannak a legfontosabb emlékhelyei. Sok helyen megfordult Vas megyében is, írásainak számos vasi vonatkozása van, jó lenne egyszer ezeket is ös - szeszedegetni.