Régen Vízkeresztkor fejtettek először a gazdák, mert erre az időre érnek meg általában a borok. Ezért rendezik a bormustrát Csepregen, Vízkereszt környékén. Az összejövetelen Horváth Gábor borosgazda köszöntötte Horváth Zoltán polgármestert, a gazdákat, borhölgyeket és a borkedvelőket. Több mint harminc bort mutattak be, Szövényi Áron borász nem csak értékelte, hanem jó tanácsokkal is ellátta a gazdákat, akik közül mindenki tanulni, fejlődni akar. Először fehér, aztán a rozé, majd a vörös borok sorjáztak az ítész előtt. A gazdák örömmel fogadták a javaslatokat, volt, aki még jegyzetelt is.

A borok mellé a csepregi borhölgyek készítették és tálalták fel a borkorcsolyákat a résztvevőknek. Egymástól is sokat lehetett tanulni, hiszen egyre több speciális technológiáról, hűtött erjesztésről, szelektált fajélesztők használatáról számoltak be a gazdák. Szóba kerültek az elmúlt év környezeti kihívásai is, például a peronoszpóra, a kocsánybénulás, a madárkár.

Jó borokat lehetett kóstolni, a gazdák remélik, hogy az áprilisi borversenyig tovább fejlődnek a borok, melyeket az illatok, stílusok, hangulatok tesznek különlegessé.