A Petőfi Kulturális Ügynökség idén is támogatja a Hegypásztor Kört. A pályázat keretében a már hagyományos rendezvények mellett több új program is megvalósulhat. A rendezvényeket olyan fellépők színesítik, akik eddig még nem jártak az oszkói szőlőhegyen. Több táborral is készül a civil szervezet idén kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A programlista, amely a Hegypásztor Kör közösségi oldalán olvasható, még nem teljes. A szervezet számos meglepetéssel is készül a tavaszi, nyári és őszi időszakban a látogatók számára.