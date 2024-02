A Tinódi-emléknapon nem csupán a várparkban, a gimnáziumban is tartottak emlékműsort, mellette előadásokkal, vetélkedőkkel, bemutatókkal elevenítették fel a 16. század eseményeit, melyek döntően határozták meg nemcsak Sárvár, hanem Magyarország történelmét is. Az iskolában vendégeskedtek a Nádasdy Ferenc Bandérium tagjai, akik élő történelemóra keretében tartottak rövid bemutatókat, ahol a diákok megismerhették a ruházatot és a fegyverzetet. A Tinódi-napon kihirdették a Tinódi-Szeibert pályázat eredményeit is. A képzőművészeti kategóriába olyan képeket vártak, amelyek szimbólumok segítségével bemutatják az alkotó személyiségét, személyiségének sokszínűségét. Idén Gál Karolina 9. b és Őri Dorka 10. a osztályos tanulók lettek a díjazottak. A verspályázaton Marton Márton 9. b osztályos tanuló érdemelt díjat.