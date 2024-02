Csikós Attila így ajánlja a regényt a közönség figyelmébe: „Szombathelyi vagyok. Akkor is, ha életem ötvennégy évéből ötvenet Budapesten éltem le, s most Badacsonytördemicen vagyok otthon. Talán nem is az a jó meghatározás, hogy itt vagy itt vagy ott vagyok otthon. Úgy lenne pontos, hogy ott, ahol emlékek, kapcsolódások, történések és városok, emberek és pillanatok végtelen és változó hálózatának darabjaként egy megismételhetetlen pillanatban felismerem magam. Ahol ráismerek arra, aki ott és mindig méretarányosan én magam vagyok. Az ember nem a születésével válik valamilyenné, hanem a móddal, ahogy az életre visszaemlékezik. Szombathelyen élnek a rokonaim, itt vannak eltemetve déd- és nagyszüleim. Gazdag Erzsébet íratott be a könyvtárba alig kétévesen. Itt töltöttem a nyaraimat. Meglepően sok emléket őrzök erről a csodás városról. Az Öszvérben szereplő város mégsem ezért hasonlít Szombathelyre. Ennek ellenére. Szombathely mintájára „felépítettem” egy várost, mely ismerősségének és léptékének köszönhetően alkalmas arra, hogy hősöm szembesülhessen azzal, amit megélt, amit elrontott, s ami megbocsáthatatlan adósságként a nyakán maradt. Ahol esélye lenne megvallani a fájdalmait és bűneit. Hogy nem így cselekszik, arról tanúskodik, hogy sehol nem ismeri fel önmagát. Velem ellentétben ő képtelen úgy érezni, hogy hazajött.” Otthonkeresésről, apákról és fiúkról (vagy a csehovi apátlanságról), életről és irodalomról, személyességről és fikcióról, régi rendszerváltókról, mai ötvenesekről, generációk hullámzásáról, az elszámolás szükségességéről - március 5-én délután a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A szerző visszatér. Vagy hazatér. De ki rejtőzik a sötét szemüveg mögött?

Csikós Attilával Ölbei Lívia újságíró beszélget.

Az Öszvér a helyszínen megvásárolható.