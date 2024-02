Az elmúlt napokban a büki Csodaország óvodásai és az óvónénik nagy odaadással készültek a keddi felvonulásra. Közösen találták ki, majd alkották meg a tréfás, vagy nagyon is komoly jelmezeiket. Így aztán jól megfértek egymás mögött a katicák, a zongorabillentyűk, a jelzőlámpák, hangjegek, a farsangi fánkok, a méhecskék, a teafilterek.

Hívták, várták továbbá az általános iskolásokat, fiatalokat, idősebbeket, baráti társaságokat, cégek és közintézmények munkatársait is, hogy idén február 13-án együtt űzzék el a telet. Bár, most olyan sok munka és erőfeszítés nem kellett ehhez, szinte alig esett hó, fagyok pedig szinte nem is voltak. Aztán ki tudja, a tavasz majd meghozza a telet is – mondogatták egymás között a felvonulók. Köztük akadt, aki dínónak, piroska és farkasnak, tűzoltónak, rémísztő télkergető boszorkánynak, zenésznek öltözött be.

A Németh Sándor, a Büki Iparoskör elnöke, kezében a város zászlójával, vezette menet idén is az Átriumig kanyargott. Fánk, forralt bor, forró tea és dj. Szunyog várta a résztvevőket. A résztvevőket a 8-as számú billiárdgolyónak beöltözött Nika Róbert, a Sok-Szín-Pad társulatának vezetője köszöntötte. Az óvodások a jelmezükhöz illő verseket, meséket adtak elő, jutalmuk a szülőktől, kíváncsi bükiektől érkező taps volt. A zsűri tagjait a művelődési ház munkatársai alkották, ők osztották ki az oklevelet és a kis ajándékot.

A telet búcsúztató sokaság aztán átvonult a művelődési ház mögötti zöldterületre, ahol máglyát gyújtottak és beledobták a tűzbe a kiszebábot.