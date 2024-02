Csalogatják vasárnap a tavaszt a cáki pincéknél

Télkergető-tavaszváró szabadtéri rendezvényt tartanak február 25-én, vasárnap 14 órától a Cáki Pincesoron. Távcsöves naplemente- és bolygóészlelés, kézműveskedés, fánkkóstoló, gyermekprogramok és élő zene – minden korosztály találhat magának elfoglaltságot.

A pincesorra, a Közösségi Házba és annak udvarára is érdemes lesz benézni a hagyományosan február utolsó hétvégéjére időzített eseményre. A sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium nyitja a szabadtéri programok sorát: 14-től 18 óráig középkori fegyverzetés viseletbemutatójuk látványosnak ígérkezik a pincesoron. Közben a Közösségi Ház udvarán 14 órától disznótoros ételeket kóstolhatunk. A Közösségi Házban Szeitli Imre hobbicsillagász készül előadással 15 órától Mekkorák is vagyunk az univerzumban? címmel. 17-től 18 óráig távcsöves naplemente- és bolygóészleléshez csatlakozhatnak az érdeklődők a SkyGrót Csillagászati Társaság tagjaival, ugyancsak a pincesoron. Kiegészítő programokkal is készül a helyszínen a szervező önkormányzat: lesz minifánk-kóstoló és süteményvásár Gyimesi Szabina finomságaiból, kézműveskedés Pajor Andreával, állatsimogatás Horváth Tamarával, lovagoltatás és ásványékszerek vására Futóné Drenovácz Violettánál. Lovaskocsikázhatunk is Drenovácz Istvánnal. Termelői mézet a Szigeti család kínál, borkóstolóval, büfével a Stefanich Pincészet, örömzenével Vlasits György készül, harmonikán muzsikál a látogatóknak. Aki kissé még hűvösnek érezné az ígérkező hőmérsékletet, azt forralt borra, forró teára hívják. A szervezők reményei szerint sokakat sikerül majd kicsalogatni a pincesorra, hogy együtt űzzék el a hideget és csalogassák elő a tavaszt.

KONCERT SZOMBATHELY Február 23., péntek 18 óra – BOHÉM: Ndrew’s Acoustic és RM Acoustic. Február 24., szombat 20 óra – BOHÉM: Nightheaven és KillerSick. Február 29., csütörtök 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Zorán-koncert. SZÍNHÁZ SZOMBATHELY Február 25., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin-terem: Horgas Béla: A fabatkák kertje című matinéelőadás, amelyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY SZOMBATHELY Február 23., péntek 18 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Egészségkultúra-váltás a XXI. században – A betegek szerepváltásáról az egészségkultúra-váltás szemszögéből. Előadó: dr. Varga Imre, oktatási programvezető. Február 23., péntek 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: L’art pour L’art Légitársaság Szombathelyen. Február 24., szombat 9–12 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Kézműveskuckó. Téma: bőrtarsoly. Február 24., szombat 17.30 és 19 óra – ELTE SEK Zenepedagógiai Tanszék: 17 órától Helyet, helyet nekünk is! címmel tart gyermektáncházat Kővári Réka. 19 órától a felnőttek veszik át a stafétát. A Felföldi vidékek táncházában körbejárják a Felvidéket – Gömör, az Ipoly mente, Csallóköz népzenéje és táncai elevenednek meg az ELTE SEK Liszt-termében – a Kárpát-medence más tájainak tánchagyománya mellett. Muzsikál a Pósfa zenekar. Táncházvezetők: Madocsai Imre és Nagy Myrtil. Február 24–25., szombat–vasárnap 9–18 óráig – Agora – Művelődési és Sportház: Kockanapok. Lego-építmények kiállítása. A látogatók találkozhatnak Harry Pottertől a Marvel- és DC-világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből. Február 25., vasárnap 9–13 óra – Kámoni Arborétum: III. Vasi Zöld Kosár Magbörze. Az immáron hagyományossá vált magbörzére ezúttal is azokat a hobbi- és profi kertészeket várják, akik lehetőleg vegyszermentes körülmények között, saját kertből származó zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények, gabonák, virágok magjait, gumóit, hagymáit szeretnék csereberélni. A börze 11 óráig tart, azt követően Széles Laura (Magház Kiskövet) tart előadást Magfogócska – A kiskerti vetőmagfogás fortélyai: biológiai alapok, magfogási praktikum, magtárolás, minőségbiztosítás, gyakorlati tippek címmel. Február 25., vasárnap 17 óra – Savaria Nagyszálló előtti tér: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A 17 órakor kezdődő megemlékezésen beszédet mond: Jobst Ágnes történész (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára). Az emlékező szavakat követően a tömeg égő mécsesekkel vonul át a Király u. 14. számú házon lévő emléktáblához, ahol koszorúzással zárul az ünnepség. A megemlékezés után 18 órától a MNL Vas Vármegyei Levéltára előadótermében Jobst Ágnes tart előadást. Téma: A vasfüggöny előtere: a nyugati határövezet. Február 28., szerda 17 óra – Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara: Kamaszko(ó)r – Az internet biztonságos használata, veszélyei a gyermekekre. A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara háromalkalmas pályaorientációs rendezvénysorozatának fő témája a kamaszkor. Ezúttal a rendezvény kiemelt témája: az internet biztonságos használata, veszélyei a gyermekekre. 17 órától Gombos Viktória pályaválasztási tanácsadó, a Vas Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének pszichológusa Digitális világ a pályaválasztásban címmel tart előadást. Őt követi Németh Andrea rendőr őrnagy a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, aki Lenni vagy nem lenni az online térben címmel prezentál. A programra előzetes regisztráció szükséges, jelentkezési határidő: február 26. SÁRVÁR Február 23., péntek 20 óra – Nádasdy-vár: Retro party Elvisszel. Élőzenekaros Elvis Show és DJ Brecska hozza el a rock and roll aranykorának bulihangulatát a vár nagytermébe. Izgalmas időutazás sok meglepetéssel a retró éjszakáján. KŐSZEG Február 25., vasárnap 17.30: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az emlékezők 17.30-kor indulnak el a Jurisics térről a temető falán elhelyezett emléktáblához, ahol beszédet mond prof. dr. habil. Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese. 18.30-kor Akiket nem vittek a gulágra című film ősbemutatóját tartják meg a Jurisics-vár lovagtermében. Ezt követően pódiumbeszélgetés lesz a film alkotójával, Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával, valamint a film szereplőjével, dr. Szakály Sándor történésszel. KÖCSK Február 24., szombat 16 óra – Közösségi Színtér: Hangszervándor. Interaktív zenei előadás és hangszerbemutató a világ négy tájáról 60 percben. Fejér Simon Pál zenész, dalszerző a nagy sikerű Lengemesék c. animációs film zeneszerzője kalauzolja el közönségét a világ négy égtájára.

KIÁLLÍTÁS SZOMBATHELY Agora – Savaria Filmszínház: Ukrajna a háború lencséjén keresztül. Fotók egy modern tragédiáról, Európa szívében. A kiállítást Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziókezdetének második évfordulójának szentelik. A tárlaton Hajdú D. András magyar fotográfus fotói, valamint ukrajnai, illetve magyarországi amatőr fotósok képei láthatók, március 3-ig