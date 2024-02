Télkergető-tavaszváró szabadtéri rendezvényt tartanak február 25-én, vasárnap 14 órától a Cáki Pincesoron. Távcsöves naplemente- és bolygóészlelés, kézműveskedés, fánkkóstoló, gyermekprogramok és élő zene – minden korosztály találhat magának elfoglaltságot, azaz csalogatják az érdeklődőket.

Csalogatják vasárnap a tavaszt a cáki pincéknél

A pincesorra, a Közösségi Házba és annak udvarára is érdemes lesz benézni a hagyományosan február utolsó hétvégéjére időzített eseményre. A sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium nyitja a szabadtéri programok sorát: 14-től 18 óráig középkori fegyverzetés viseletbemutatójuk látványosnak ígérkezik a pincesoron. Közben a Közösségi Ház udvarán 14 órától disznótoros ételeket kóstolhatunk. A Közösségi Házban Szeitli Imre hobbicsillagász készül előadással 15 órától Mekkorák is vagyunk az univerzumban? címmel. 17-től 18 óráig távcsöves naplemente- és bolygóészleléshez csatlakozhatnak az érdeklődők a SkyGrót Csillagászati Társaság tagjaival, ugyancsak a pincesoron. Kiegészítő programokkal is készül a helyszínen a szervező önkormányzat: lesz minifánk-kóstoló és süteményvásár Gyimesi Szabina finomságaiból, kézműveskedés Pajor Andreával, állatsimogatás Horváth Tamarával, lovagoltatás és ásványékszerek vására Futóné Drenovácz Violettánál. Lovaskocsikázhatunk is Drenovácz Istvánnal. Termelői mézet a Szigeti család kínál, borkóstolóval, büfével a Stefanich Pincészet, örömzenével Vlasits György készül, harmonikán muzsikál a látogatóknak. Aki kissé még hűvösnek érezné az ígérkező hőmérsékletet, azt forralt borra, forró teára hívják. A szervezők reményei szerint sokakat sikerül majd kicsalogatni a pincesorra, hogy együtt űzzék el a hideget és csalogassák elő a tavaszt.

KONCERT SZOMBATHELY Február 23., péntek 18 óra – BOHÉM: Ndrew’s Acoustic és RM Acoustic. Február 24., szombat 20 óra – BOHÉM: Nightheaven és KillerSick. Február 29., csütörtök 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Zorán-koncert. SZÍNHÁZ SZOMBATHELY Február 25., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin-terem: Horgas Béla: A fabatkák kertje című matinéelőadás, amelyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY SZOMBATHELY Február 23., péntek 18 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Egészségkultúra-váltás a XXI. században – A betegek szerepváltásáról az egészségkultúra-váltás szemszögéből. Előadó: dr. Varga Imre, oktatási programvezető. Február 23., péntek 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: L’art pour L’art Légitársaság Szombathelyen. Február 24., szombat 9–12 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Kézműveskuckó. Téma: bőrtarsoly. Február 24., szombat 17.30 és 19 óra – ELTE SEK Zenepedagógiai Tanszék: 17 órától Helyet, helyet nekünk is! címmel tart gyermektáncházat Kővári Réka. 19 órától a felnőttek veszik át a stafétát. A Felföldi vidékek táncházában körbejárják a Felvidéket – Gömör, az Ipoly mente, Csallóköz népzenéje és táncai elevenednek meg az ELTE SEK Liszt-termében – a Kárpát-medence más tájainak tánchagyománya mellett. Muzsikál a Pósfa zenekar. Táncházvezetők: Madocsai Imre és Nagy Myrtil.