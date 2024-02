Idén számos vendégszereplő csatlakozott a zeneiskola fúvósaihoz, a koncerten színpadra lépett a zenekarukon kívül a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusa, a Vasvári Városi Kórus, Lantos Kornélia, a zeneiskola tehetséges fuvolistája, valamint a Hegyhát Rézfúvós Együttes. A fúvószenekar klasszikus indulóktól kezdve Balázs Árpád művein át mindenféle műfajjal készült, könnyűzenei és jazzes átiratok is felcsendültek a közönség legnagyobb örömére. Az est különlegessége egy ősbemutató volt: Lóránt György vasvári lakos 1985-ben írta a „Vasvári Induló” című művét, amely most hangzott el először, méghozzá a szerző jelenlétében – Szabó Zoltán, a Vasvári Zeneiskola igazgatója és a fúvószenekar karmestere hangszerelésében. A Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar a városi farsangi rendezvényen is színpadra lépett. A zenekar készül a tavaszi és nyári fellépésekre, miközben egy nagyszabású fúvós-rock koncert előkészítése is zajlik.