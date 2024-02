Előzetes 49 perce

Megvan az Almafesztivál időpontja, itt vannak a 2024-es jánosházi programok

Összeállt Jánosházán is az idei programterv, a városban szinte minden jeles napra jut egy rendezvény. Lesz idén is Almafesztivál, Városnap és a helyi Művelődési Ház is sokrétű kulturális élményeket kínál egész évben.

Csabai Bernadett

Forrás: VN-archív

A közművelődési szolgáltatási terv tartalmazza a 2024-es tervezett rendezvényeket, melyet nagy vonalakban a Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, Balhási Imréné ismertetett a képviselő testülettel Jánosháza legutóbbi testületi ülésén. - A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tervet, melyben a helyi Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtárba 16 rendezvényt terveztünk 1 millió 755 ezer forintos ráfordítással. A terv másik pillére a városi rendezvények, ebből 2024-ben 18 lesz Jánosházán és 19 millió 760 ezer forintos összeget különítenénk el rá a költségvetésből. Bízunk benne, hogy minden korosztály megtalálja majd a kedvére való szórakozást. – fejtette ki a bizottság elnöke. A testület egyhangúan elfogadta a közművelődési tervet, legközelebb március hatodikán láthatnak színházi előadást a művelődési házban, majd nyolcadikán a Nőnapot ünneplik. A március 15.-műsor szintén a a művelődési központban lesz és már folyik a készülődés a VI. Félmaratonra, ami már hagyománynak számít Jánosházán, időpontja március 21. A következő nagy rendezvény a gyermeknapi és májusfa kitáncoló alkalom május 25.-én. Madarak és fák napjára kisállat kiállítással készülnek a művelődési házban május 31-én. Nyár elején várható a családi nap, egészen pontosan június negyedikén, míg a nagyszabású Városnapot augusztus tizedén tartják, erre híres fellépőkkel is készülnek – ez lesz a legnagyobb kaliberű rendezvény az Almafesztiválon kívül, amire kora ősszel, szeptember 14.-én lehet kilátogatni. A művelődési központ egész évben színházi előadásokkal, megemlékezésekkel, kiállításokkal várja az érdeklődőket. Év végén újra lesz nyugdíjas teadélután, ahogy a Mikulás, az advent, az egyedülállók karácsonya és az adventi hangverseny sem marad el.

