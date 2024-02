Szombathely, Agora – Savaria: Legeslegjobb barátok 14.00 – Madame Web 15.50 – Érdekvédelmi terület 20.15 – Bob Marley: One Love 18.15, 20.30 – Egy élet 15.40 – Lefkovicsék gyászolnak 14.00 Cinema City: Bob Marley: One Love 15.45, 18.20, 20.15 – Demon Slayer – To the Hashira Training 13.30, 18.00 – Kutya és macska 13.30, 18.00 – Madame Web 15.30, 20.00 – Legeslegjobb barátok 14.15 – Emma és a fekete jaguár 16.10 – Argylle: A szuperkém 22.00 – Imádlak utálni 13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 22.20 – A méhész 20.30, 22.30 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Semmelweis 15.00 – Bob Marley: One Love 17.40 – Madame Web 19.45 Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Madame Web 19.00 Celldömölk, KMKK Art mozi: A dohánypajta 17.00 – Lisa Frankenstein 19.00 Bükfürdő, Funcity: Lassie – Állati mentőakció 15.00 – Madame Web 17.00 – Lisa Frankenstein 19.00