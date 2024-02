- A farsang a párválasztás időszaka is, ilyenkor köttetett több házasság. A legények 14 éves koruktól minden esztendőben ellátogattak az eladósorba tartozó lányokhoz, míg be nem vonultak katonának - ott rozmaringot és virágot kaptak a kalapjukba. A rozmaring a tisztaság szimbóluma - idézte fel a 2015-ben vasi értékké nyilvánított hagyományt Cseri Tivadar szervező. Ahogy azt a népszokás szerint illik, idén is a helyi kocsmából énekszóval indultak a legények - nyolcan három lányos házhoz látogattak el húshagyókedden, lezárva ezzel a farsangi időszakot.