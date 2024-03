Böllérek mérkőznek

A IX. Pincés-kemencés böllérversenyt 2024. március 2-án 9. alkalommal rendezik meg a csömötei szőlőhegyen.

A 20–30 főből álló csapatoknak 7 órakor kezdődik a disznóölés a Biotájháznál. Itt zajlik a 160 kg-os disznók pörzsölése, mosása, bontása. A helyi kemencés hegygazdák ezen a napon pincéjüknél egy-egy vendégcsapat munkáját segítik. Az értékelés és zsűrizés már hajnalban, a feldolgozáskor megkezdődik, majd 10 órakor a böllér reggeli értékelésével folytatódik. A csömötei szőlőhegy ikonikus építménye a kilátó, a mellette lévő vásártéren helyi termelők, kézművesek és iparosok kínálják portékájukat. A rendezvénysátorban az eseményt a vasi elnök, Majthényi László nyitja meg 11 órakor, majd a Boglya zenekar lép színpadra, őket a helyi a Derű és a Vigyorkák néptánccsoport követi, 14 órától a Sunday Brunch zenekar játszik. 16.30-tól Sláger Tibó lép színpadra. 17.30-kor az eredményhirdetés következik. A díjakat Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke adja át. A tombolasorsolás fődíja egy 160 kg-os élő disznó. 18.30-tól Dömötör Balázs és Vivien lép fel. 20 órától a RockPeaks zenekar játszik. 21 órától Böllérbál lesz a Chubby Banddel. A belépőjegy tartalmazza a 11 helyszínen az ingyenes étel- és italkóstolást, a műsorok megtekintését és a báli belépőt is.

Békeházi téma: a bíboros

Mindszenty bíboros az amerikai követségen címmel tart előadást Somorjai Ádám OSB bencés szerzetes a Vasvári Békaházban március 7-én, csütörtökön rendezendő népfőiskolai esten, amely 18 órakor kezdődik. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Híres portré jelenlétében lehet imádkozni

Nyolcvan évvel ezelőtt nevezték ki Mindszenty Józsefet veszprémi püspöknek. Rá emlékezve, Schmidt Béla egykori vasi festőművész Mindszenty bíborosról készült leghíresebb portréját helyezik el március 3-án, vasárnap a 9 órai püspöki szentmise keretében a Székesegyházban. Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárása folyamatban van, e kép jelenlétében is kérhetik a hívek az ő égi közbenjárását családtagjaikért, betegeikért, illetve saját szándékukra is. Szeretettel várják a híveket a püspöki szentmisére.

Koncert SZOMBATHELY Március 1., péntek 19.30 óra – Végállomás Klub: Novelzone és Culture Cuvée. Vendég: Sunday Brunch. Március 2., szombat 10 óra – Agora–Savaria Filmszínház: Brandnyúl mini disco. Március 2. szombat 19.30 óra – Végállomás Klub: bongor. Március 2. szombat 20 óra – MMIK Café: Bëlga. Március 5., kedd 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Rúzsa Magdi-koncert. Színház SZOMBATHELY Március 2., szombat 19 óra – Agora Művelődési és Sportház: Hyppolit, a lakáj. Március 3., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház: Lázár Ervin: A hazudós egér című matinéelőadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket. Március 3., vasárnap 11 óra – Agora MSH: Micimackó. Karinthy Frigyes: Micimackó meséi. A Pesti Művész Színház – Fogi Színház előadása. Március 3., vasárnap 19 óra – Agora MSH: Csókos asszony – operett két felvonásban. JÁNOSHÁZA Március 6., szerda 18 óra – Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház: a Soltis Lajos Színház bemutatja: Magyar Álomvasutak című zenés kabaré. Rendezvény SZOMBATHELY Március 1., péntek 16 óra – Savaria Múzeum: A nareno háborútól a jáki miseruháig. A Vasi Múzeumbarát Egylet beszélgetésének vendége Nagy Rebeka, régész. Március 1., péntek 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Oscar-díjra várva – zeneműtári találkozások. Vágvölgyi András filmklubvezetővel Zoványi Ibolya könyvtáros beszélget. Március 1., péntek 17 óra – Herényiek Háza: Rezgések és titokzatos frekvenciák. Kalmár János a Magyar Ufókutatók Szövetségének elnöke, újságíró, író, kutató a Rezgések és titokzatos frekvenciák témakörén keresztül vezeti be hallgatóságát egy láthatatlan világba. Március 1., péntek 20 óra – Haladás Stadion VIP: Hot Men Dance. Profi modellekből, táncosokból, akrobatákból és énekesekből álló többszörösen díjazott férfi-revütánccsapat a tizedik évada alkalmából egy teljesen új, világszínvonalú 2,5 órás showval készül a hölgyek számára. Március 2., szombat 15 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: A Zonta Club Szombathely és a Berzsenyi Dániel Könyvtár vendége Dobray Sarolta író, újságíró. Március 3., vasárnap 7.30 óra – Szombathelyi Városi Vásárcsarnok: Hacuka közösségi vásár. SÁRVÁR Március 3., vasárnap 18 óra – ZeneHáza: Slágerlista válltöméssel. Botos Éva könnyűzenei stand-up estje. KŐSZEG Március 2., szombat 15 óra – Jurisics-vár KÖSZHÁZ: Borkorcsolyaverseny. Nevezés: egy tálca (kb. fél kg) sós süteménnyel és annak receptjével 14.30–15 óráig. Versenyezhet mindenki, akinek „sütnivalójára” jól csúszik a kőszegi bor! Március 7., csütörtök 17 óra – Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont: Hat lábbal a vadmacskák nyomában, Gruber Ágnes természetvédelmi őr előadása. KEMENESMAGASI Március 5., kedd 9.30 óra – Kemenesmagasi Népház: Házhoz megy a Zenede. A program egy 60 perces interaktív könnyűzenei előadásból és egyperces „hangszersimogatóból” áll. Mozi SZOMBATHELY Március 4., hétfő 18 óra – Agora–Savaria Filmszínház: A művészet templomai sorozat. Ezúttal az Exhibiton on screen Klimt: A csók című angol dokumentumfilmet vetítik. Március 6., szerda 19 óra – Agora Művelődési és Sportház: Kitolás. Apanevelés kezdőknek és haladóknak. Március 6., szerda 18 óra – Agora Savaria Mozi: Női körök – filmbemutató és beszélgetés. CELLDÖMÖLK Március 2–3., szombat-vasárnap – Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: Totál Plán Független Filmfesztivál. Kiállítás SZOMBATHELY Március 1., péntek 17 óra – Kámoni Arborétum: Fegyverrel a szabadságért kiállításmegnyitó. A kiállítás az 1848–1849-es szabadságharc eseményeit és az azt követően rendszeresített kardokat mutatja be. A kiállítást megnyitja: Tóth Sándor történész, beszédet mond: Lukács Zoltán. Közreműködik: Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület Kishuszár Tagozata. A kiállítás március végéig a Látogatóközpont nyitvatartási idejében arborétumi belépővel látogatható. Március 3., vasárnap 15 óra – Iseum Savariense: „A test lágy álomba merítő keverékhez jut…” Tudatmódosítás az antikvitásban? Tárlatvezető: Bíró Szilvia régész. KŐSZEG Március 1., péntek 17 óra – Jurisics-vár, Lovagterem: Morvay László (1947–2004) emlékkiállításának megnyitója. Köszöntőt mond: Básthy Béla polgármester. A kiállítást megnyitja: Dr. Lőrincz Zoltán és Morvay Fülöp. A tárlat március 17-éig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig várja a látogatókat. CELLDÖMÖLK Március 1., péntek 17 óra – Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: Előhívás – Kereszty Gábor fotókiállítása. Köszöntőt mond dr. Máhr Tivadar, Sárvár város alpolgármestere, közreműködik a Kanona Band. A kiállítást megnyitja Benkő Gábor, a Sárvárikum internetes magazin társalapítója. A most falra kerülő képeknek csak egy részét láthatta még a közönség: a témák kiegészülnek, új megfogalmazást is kapnak.