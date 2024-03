Elsőként Komlósi Ferencet mutatta be, akiről utcát is neveztek el Szombathelyen. Komlósi 1797-ben született, a Vasmegyei Színjátszó Társaság alapítója, volt mely később a Dunántúli Színjátszó Társasággá alakult. Komlósi nemcsak színészként tevékenykedett, hanem színházigazgatóként, drámaíróként és műfordítóként is. Vidéki színházakban játszott, de a pesti Nemzeti Színházban is volt rendező, könyvtáros, sőt levéltáros is!

Jászai Mari, a Nemzeti Színház nagyasszonya korán kezdte a vándorszínészetet, rendkívül attraktív volt, a klasszikus drámák dívájaként tartják számon. 1891-ben Elektrát játszotta Szombathelyen. Németül és franciául is jól beszélt, Ibsen-drámát fordított. Mivel nemcsak a színészetben, hanem írásaival is kiemelkedett, a Petőfi Társaság a tagjai közé választotta. Szombathelyen utcát neveztek el róla.