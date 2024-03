A Soltis Lajos Színház – ahogy már szó volt erről – Celldömölk várossá avatásának 45. évfordulója alkalmából előadás-sorozatot indított az idén: a sorozat előadásait 45 százalékos kedvezménnyel kínálja – mindazoknak, akik rendelkeznek celldömölki lakcímkártyával. Vagyis a celldömölkieknek. „Népszerű előadásainkat havonta tűzzük műsorra” – olvasható a színház honlapján. Spiró György sorozatban telt ház előtt játszott, Prah című komédiája – Pilnay Sárával és Temesi Zsolttal – a friss bemutatók közé tartozik, kezdettől nagy siker. Áprilisban a Szerencsés Mária című mai misztériumjáték szerepel a születésnapi sorozatban. Cellieknek kötelező, hiszen a Szerencsés Mária nem más, mint „való igaz csudálatos história ama dömölki Koptik Odó apátról, ki Szűz Mária segedelmével egy dunántúli kis mocsárból szép keresztény várost emelt vala”. Aztán a Magyar Álomvasutak című zenés kabarét vagy a Május című Szép Ernő-előadást kereshetjük az ünnepi sorozatban. A sorozaton kívül pedig: március 15-ét nem ünnepelhetjük szebben, mint A cigány című előadással. Szigligeti Ede népszínművét Benkó Bence és Fábián Péter töltötte újra, hangolta Celldömölkre – varázslatosan.

De jól tudjuk: ami nem elég helyi, nem lehet univerzális sem. Az előadás 2017 óta van műsoron, szerencsére levehetetlenül. A műfaj „zenés prevakera”, aktualizálni nem kell: aktuális. (És a Prah házaspárja, Temesi Zsolt és Pilnay Sára itt apa és lánya kapcsolatban lép színpadra. Mindkét verzióban hitelesek.) Vendégelőadásokat is rendszeresen fogad a Soltis-színház. Legközelebb – március 25-én – a KL Színház érkezik (mint visszajáró vendég) a Koptik Odó utcai színházba Malac és Liba című produkciójával, három éven felülieknek: „Tartsatok velük és legyetek ti is Malac és Liba barátai! Ismerjétek meg szeleburdi hőseinket, és nevessetek kalandjaikon! Tóth Krisztina gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kedves történetei bővelkednek a humorban, melyekkel igazi közös, családi élmény lesz ez az előadás.” Dramaturg: Szabó Attila, látványtervező: Bartal Kiss Rita, zeneszerző, rendező: Cseri Hanna. Játsszák: Berta Csongor és Czéh Dániel. És mindeközben maga a Soltis-társulat is utazik az előadásaival: mostanában például Kiscsőszre – és Budapestre.