Szombathely, Agora Savaria Filmszínház: Dűne – Második rész 20.05 (amerikai scifi) – Lefkovicsék gyászolnak 16.10 (magyar vígjáték) – Bálnák: A bolygó őrei 14.30 (francia dokumentumfilm) – Kálmán-nap 15.45 (magyar filmdráma; Kálmánhoz és Olgához vendégségbe érkezik Levente és Zita. Az egyre sűrűsödő koccintások mentén felsejlenek a nehezen titkolható párkapcsolati nehézségek.) – Most vagy soha! 17.15, 19.45 (magyar történelmi kalandfilm, akciófilm) – Exhibition on Screen: Mary Cassatt - A Modern Nő portréja 18.00 (angol életrajzi film) Cinema City (Savaria Plaza): Most vagy soha! 14.30, 17.15, 20.00 (magyar történelmi kalandfilm, akciófilm) – Bajos csajok 13.15 (színes, feliratos, amerikai musical, vígjáték) – Képzeletbeli 16.30, 19.40, 20.20 (színes, szinkronizált, amerikai horror) – Dűne – Második rész 13.30, 16.50 (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi) – Dűne – Második rész 20.15 (feliratos, amerikai sci-fi) – Kutya és macska 15.30 (szinkronizált, francia családi vígjáték) – Emma és a fekete jaguár 14.15 (szinkronizált, francia– kanadai kalandfilm) – Imádlak utálni 17.30 (szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték) Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Képzeletbeli 19.00 (színes, szinkronizált, amerikai horror)