Ha megírja majd valaki a família történetét, kiderül, hogy rokonságban állhattak-e a mi Berzsenyinkkel. Aligha, de ha mégis, akkor az csak nagyon távoli kapcsolat lehetett. Az itteniek többsége katolikus, Berzsenyi Dániel viszont lutheránus volt.

Incédnek legalább nyolc évszázados múltja van, írott forrás először 1244-ben említi. Az 1400-as évek második felében a német neve is felbukkan – Dürnbach („Dewrbach”), Ez utóbbi, aszót, száraz patakot jelent. Az egyik szomszédos községet és a közelében eredő patakot Szabarnak (németül: Zuberbach, horvátul: Sabara) hívják. Az Incéd történetével is foglalkozó Bruno Schimetschek arra a következtetésre jutott, hogy lehet valamilyen „kapcsolat” Szabar és Sabaria között, sőt „Sabaria siccát” (a „száraz Sabariat”) is ide helyezte.

Ez a feltételezés csupán azzal, hogy a nevek hasonlóak, nem bizonyítható, de nem is teljesen elvetendő. Egy biztos, ez a terület is Sabaria territóriumához tartozott, s ezen a környéken is kerültek elő római kori reliefek és más maradványok. A település lakossága az 1532-es török hadjárat következtében megfogyatkozott, de valószínűleg nem néptelenedett el teljesen. E század közepe táján érkeztek a horvát telepesek, akik a falu magyar nevét vették, illetve alakították át: Vincjet. A következő évszázad összeírásai szerint, a község két részből állt a horvát szerből és a magyar szerből. Tehát akkor az ott élők egy része még magyar nemzetiségű volt.



Az incédi harangláb. A határon túli falunak legalább nyolc évszázados múltja van

Forrás: Orbán Róbert

Hasonló volt a helyzet Rohoncon is, de ott német, magyar és horvát településrésszel kell számolnunk. Incéden több tekintélyes família is élt, de nemesi címet csak a Fabsits családnak sikerült szereznie. A reformáció hullámai ide is elértek. A XVI. század végétől néhány évtizedig az itteniek is a protestáns hitelveket követték. Tulajdonképpen ők is igazodtak a vidék uraihoz, a Batthyányakhoz. Az 1618 és 1627 között itt lelkészkedő Tisinai György neve több forrásban is fennmaradt.

A jelek arra mutatnak, hogy a környékbeli horvát papok ebben az időszakban is összefogtak, segítették egymást. Az incédi magyarok idővel felolvadtak a horvátságban, a horvát és a magyar szer különállása is megszűnt. Néhány, lassacskán feledésbe merülő dűlőnév még a magyar régmúltra emlékeztet: Kisfalu szer, Nagyfalu szer, Répaszer, Csapás, Kútfő. Népszerű kifejezéssel élve, etnikai kontaktzónában járunk. A falu mai lakói a hagyományaikat, szokásaikat őrző és arra büszke horvátok. A helyiek örökségének része a magyar múlt, s az is, hogy vannak közöttük olyanok, akiknek a családneve magyaros hangzású. A községnek a saját határain belül kevés erdeje volt. Az építkezésekhez a fát és a követ a szomszédos településekről szerezték be.

A régi falukép néhány részlete máig megmaradt, szerencsére a kőből rakott lábaspajták sem tűntek el teljesen. A főutcán, szokatlanul magas faharangláb áll. Incédnek a középkorban Szent Péter és Pál egyháza volt. Ez a régi épület elpusztult, a mostani templom 1781–83-ban épült, s a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. Érdekessége, hogy két falu (Incéd és Városhodász) határán áll. Sírkert veszi körül, a keresztút stációit a temetőfalba építették be.