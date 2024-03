A csúcstalálkozóra pénteken délután a Vasi TIT székházában került sor Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója, Dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója, Horváth Zoltán, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója, Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója és Prieger Szabolcs, a szombathelyi önkormányzat kulturális és városi nagyrendezvény koordinátora részvétlével.

Kulturális Csúcstalálkozó Szombathelyen

Fotó: © Cseh Gábor

A megjelenteket Simon Ádám, a H+ Média és Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte, aki elmondta: az idei „csúcstalálkozóval” egy öt évvel ezelőtt megtartott programot élesztenek újra.

Az eseményen a résztvevők különböző kérdésköröket jártak végig Simon Ádám moderálásával. Elsőként az elmúlt öt év legnehezebb és legszebb pillanatait elevenítették fel. A szakemberek egyöntetűen egyetértek abban, hogy a mögöttünk álló évek legnagyobb nehézségeit a koronavírus-járvány és az energiaválság hozták el számunkra, a pozitívumok között egyebek mellett Szabó Tibor, Horváth Zoltán és Dr. Baráthné Molnár Mónika a befektetett munka gyümölcseként kapott elismeréseket, Prieger Szabolcs a Bloomsday egyre nagyobb sikerét, Csapláros Andrea a nehézségek ellenére megvalósult egyre elmélyültebb munkát és a megnyílt kiállításokat emelte ki. Kiss Barna arról beszélt, hogy a Covid alatt az otthonaikba bezárkózott közönséget az újranyitást követően nem volt könnyű visszaszerezni, ám mára a Savaria Szimfonikus Zenekar ismét telt házas előadásokkal büszkélkedhet.

A szombathelyi kulturális élet képviselői valamennyien feladatot és egyben kihívást látnak abban, miképpen lehetne megszólítani a fiatalokat, a legtöbben erre irányuló programokat dolgoznak ki és építenek be a kínálatukba.

Simon Ádám arról is faggatta a résztvevőket, hogy vajon a saját hivatásukra nézve veszélyként tekintenek-e a mesterséges intelligenciára? Ebben a kérdésben is konszenzus áll fenn a részükről: úgy gondolják, a kultúra esetében annyival több pluszt ad a személyes megélés, hogy nem gondolják, hogy az AI bármikor helyettesíteni tudná a tevékenységüket. Azt azonban kiemelték, fontos meglátni a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, amelyekkel élni is kívánnak a munkájuk során.

Utolsóként a jövő terveiről és feladatairól esett szó a találkozón. Terítékre került egy közös programcsomag ötlete, amelybe valamennyi szombathelyi kulturális intézmény beleadná a magáét annak érdekében, hogy Szombathely kulturális élete a jelenleginél is pezsgőbbé váljon.