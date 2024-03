Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Legeslegjobb barátok 15.55 – Bob Marley: One Love 21.00 – Dűne – Második rész 17.45 – Lefkovicsék gyászolnak 18.10 – Bálnák: A bolygó őrei 14.00 – Téli szünet 20.00 – Előbb táncolj! 16.15; Cinema City: Bajos csajok 19.30 – Képzeletbeli 20.20, 22.30 – Dűne – Második rész 13.20, 15.20, 16.40, 18.40, 20.00 – Dűne – Második rész 21.45 (feliratos) – Bob Marley: One Love 17.15 – Demon Slayer – To the Hashira Training 13.00 (feliratos) – Kutya és macska 15.15 – Madame Web 13.30 – Imádlak utálni 13.00, 18.10 – A méhész 16.00, 22.00 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Harold Fry valószínűtlen utazása 15.00 – Csábító leckék 17.30 – Dűne – Második rész 19.30; Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Madame Web 19.00 Bükfürdő, Funcity: Legeslegjobb barátok 14.50 – A három testőr: Milady 16.30 – Dűne: Második rész 18.30