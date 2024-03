Szent Korona-programok

A Szent Korona nyomában Kőszegen és Velemben címmel március 22–24-én egész hétvégés rendezvényt szervez a Kőszegi Polgári Kaszinó. Ízelítő a programok közül: pénteken 18 órától Pálffy Géza könyvbemutatója és az Aranyvonat könyv beharangozója az Árpád-házi Iskolában; szombaton 10 órától Velemben, a Stirling-villában emlékülés a Szent Korona őrzéséről.

Világhírű slágerek szólnak – Isis Big Band módra

Tina Turner, Michael Bublé, Lady Gaga – újragondolva. A legnagyobb pop- és rockslágerek csendülnek fel a szombathelyi Isis Big Band koncertjén az Agora MSHban április hetedikén.

Idén is nagyszabású koncertshow-t alkotott a szombathelyi zenekar, és Pintér Tibor, az Isis Big Band Egyesület vezetője azt is elárulta nekünk a sajtótájékoztatón: a Showtime nevet a mesterséges intelligencia alkotta meg, amikor megosztotta vele a koncert részleteit és a banda elképzeléseit és megkérdezte, milyen név illene a leginkább hozzá? Jól vizsgázott az AI, az előadásra lenyűgöző színpadi produkciót ígérnek az Isis Big Band tagjai, melyet fény- és pirotechnika, LED-falak, énekesek, zenészek és táncosok tesznek még különlegesebbé, így a Showtime elnevezés abszolút alkalomhoz illő. A zenekar alapvető céljai közé tartozik a swing, a big band és a jazz-zene népszerűsítése, a koncert során népszerű pop- és rockslágerek újraértelmezését hallhatjuk „big band” hangszerelésben. Lesznek dalok, melyek szinte megszólalásig hasonlítanak az eredeti hangszerelésre, és lesznek olyanok, melyek teljesen újragondolva, swingesen szólalnak majd meg – tudtuk meg a koncertshow sajtótájékoztatóján Pintér Róberttől.

A főszervező azt is hozzátette, a megvalósítás komoly fényés hangtechnikát igényel, így a koncertshow költségei meghaladták az egyesület anyagi lehetőségeit. Pintér Róbert köszönetet mondott azoknak, akik láttak fantáziát a koncertben és anyagilag is támogatták annak létrejöttét. Olyan ikonikus előadók dalai hangzanak majd el, mint Tina Turner, Phil Collins, Elton John, Michael Bublé, Tom Jones, Joe Cocker és a felsorolás még nem teljes. A nagyszabású produkcióban 22 zenész, 7 énekes és 10 táncos vesz részt – a közreműködők között szerepel Horváth Meggie, Katavics Enikő, Dell’ Amico Romeo és Farkas Gábor. Vass István Andor zongorázik is emellett, Borsos Beatrix és Kiss László a vokálért felel, míg az Energy Dance Team táncos produkciókkal lép fel.

Pintér Róbert, az Isis Big Band Egyesület elnöke

Fotó: Unger Tamás

Bing nyuszi show lesz az Agora MSH-ban március 29-én, pénteken 11 órakor – egy fergeteges hangulatú show kedvenc mesehősökkel.