Újabb fontos hagyatékkal gazdagodhat a Nádasdy Ferenc Múzeum. Szeibert János öröksége után Sárvárra érkezett ugyanis Huszár Károly, Magyarország Trianon-korabeli miniszterelnöke, Sárvár országgyűlési képviselőjének hagyatéka. A fontos dokumentumokból tárgyi hagyatékból álló Huszár-örökséget szeptembertől bárki megtekintheti a múzeum új állandó kiállításában.

Hogyan is kerül Sárvárra az egykori miniszterelnök hagyatéka?

- A közelmúltban kiadtuk Szeibert János Sárvárról szóló történeti művét, amelyben egy tanulmányban mutattam be a szerző életútját. A kötetben közreadtuk azt az előszót is, amit Huszár Károly, Sárvár egykori országgyűlési képviselője, volt miniszterelnök jegyzett Szeibert korábbi monográfiájához. Érdekesség, hogy a kutató és a politikus élete abban is metszette egymást, hogy Szeibert abban az Országos Társadalombiztosító Intézetben (OTI) kezdett el dolgozni Budapesten, amelyet Huszár vezetett.

Jobbra Huszár Pál, mellette Ágh Péter, aztán Huszár Pál unokája, Máté és Takács Zoltán Bálint a sárvári találkozón

Forrás: TRG

Ahogy akkor, úgy most is hirtelen összefonódott az örökségük, hiszen a könyvünk idei megjelenése után egyszerre alakult úgy, hogy a Szeibert- és a Huszár-rokonok átadják a városnak a hagyatékot. Mindennek Huszár Károly kapcsán azért is örültem, mert már évek óta kutatom az életútját, hiszen ugyanazt a várost képviselte hajdan, amit most én és emellett miniszterelnök is volt, később a parlament alelnöke, az OTI elnöke. Jelentős szerepe volt az Actio Catholicában, az Eukarisztikus Kongresszus és a Szent Imre-emlékév megrendezésében. Kormányfőként három célja volt: az ország közjogi státuszának rendezése, a választások megszervezése és a békedelegáció felállítása. A XX. század első felének jelentős részét lefedte a működése, így lesz mit bemutatni a múzeum által tervezett kiállításon - vezette fel Ágh Péter országgyűlési képviselő, majd hozzátette: - Köszönet Huszár Pálnak, hogy a gyűjteményének felajánlásával ismét összeköti a XXI. században Sárvárt Huszár Károllyal.

Mint azt Takács-Reichardt Gabriellától, a Nádasdy-múzeum történészétől megtudtuk, a hagyaték egy ismeretség útján került a múzeum a látókörébe. Az intézmény egyik nyugalmazott művészettörténészén keresztül vette fel velük a kapcsolatot Huszár Pál, Huszár Károly unokaöccse, aki már hosszú ideje szeretett volna egy kiállítást összehozni a nála található hagyatékból. - z pont egy időszakra esett azzal, hogy a Szeibert-örökösök jelentkeztek a múzeumnál, hogy átadnák a náluk fellelhető örökséget. Felvettük a kapcsolatot Huszár Pállal és sikerült egy napra összeegyeztetni a két hagyatéknak a megbeszélését – mesélte a történész, aki Ágh Péter országgyűlési képviselő és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója társaságában kereste fel az unokaöccsöt pilisvörösvári otthonában, hogy megtekintsék a kiállításra szánt anyagot. Az ajándékozás feltétele volt, hogy a hagyatékból állandó kiállítás készüljön, ezt természetesen a múzeum munkatársai örömmel teljesítik.

A Vatikántól is engedély kellett

- Az anyag megtekintésekor láttuk, hogy egy olyan széleskörű állandó kiállítást lehet belőle összerakni, ami Huszár Károly teljes életét és munkásságát végigköveti. A tárgyak és a dokumentumok feldolgozása jelenleg is zajlik, a kiállítás idén szeptemberben nyílik meg a Nádasdy-vár tornyának második emeletén – ismertette Takács-Reichardt Gabriella, majd hozzátette: a helyszín a múlt hétvégén, Sárváron tett látogatásakor Huszár Pál és unokája, dr. Huszár Máté tetszését is elnyerte.

Értékes tárgyak, dokumentumok Huszár Károly hagyatékában – amely épp megérkezett a sárvári múzeumba

- A hagyatékban megtalálhatók az egykori miniszterelnök családi fényképei az élete korai időszakából, a későbbiekkel kapcsolatban pedig Huszár Pál úgy válogatta össze az anyagot, hogy korszakonként, szinte tematikus egységeket képezett – egészítette ki Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató, aki azt is elmondta: érkeztek egyebek mellett Sárvárra egyes, Huszár Károly által írt kötetek és dokumentumok kéziratai, hozzá írt levelek, az általa szervezett vallási események dokumentációi, oklevelek, újságcikkek, egy úgynevezett karmelita rózsafüzér, valamint felesége személyes hagyatéka, az egyik ruhájáról a brüsszeli csipke, valamint egy Rómából származó Veronika kendője-metszet. Huszár Károly egyike annak a három magyarnak, aki birtokolhatja a Nagy Szent Gergely rendet – ennek a kiállításához a múzeumnak Vatikántól kell engedélyt kérnie.

Huszár Károly közéleti szerepvállalása

Huszár Károly volt az első olyan, szélesebb körben is elfogadott miniszterelnök a tanácsköztársaság után, akit az antant és a vezető politikai réteg is elismer. Miniszterelnöki feladatát beteljesítette az államjogi helyzet tisztázásával, így miután az általa kiírt választások alapján hazánkban 1920-ban megalakul az új országgyűlés, létrehozzák az alaptörvényeket és Horthyt megválasztják kormányzónak, lemond posztjáról. Ezt követően sem vonul vissza a közélettől, a magyar politikai élet legfelsőbb köreihez tartozik, könyvet ír egyebek mellett a Szovjetunió megalakulásának a folyamatáról és a lengyel-magyar kapcsolatok szorosabbá fűzéséhez is hozzájárul, valamint részt vesz a Közgazdaságtudományi Egyetem megalapításában – tudtuk meg a múzeumigazgatótól.

Szeptemberben nyílik a kiállítás

A Huszár Károly életét feldolgozó kiállítás tehát szeptember közepén nyílik meg a Nádasdy Ferenc Múzeumban. A klasszikus, bemutató kiállításhoz készül egy, a tárgyi- és tudásanyagot összefoglaló katalógus, melyben Ágh Péter vállalta, hogy megírja a hajdani kormányfő élettörténetét. A múzeum bízik abban, hogy a kiállítás mellett egy olyan, új eredményeket felmutató monográfia készül el így, ami későbbi kutatások kiindulópontja lehet.