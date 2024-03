Tóth Magdolna a Nővérek című kompozícióval vett részt a múlt évben a BDK Weöres-inspirációk című csoportos kiállításán. A két nőalak felejthetetlenül beleégett a látogató emlékezetébe: mint két archaikus-modern házi istennő - vagy két színes óriásvirág. Most festőművészként mutatkozik be, akvarelleket hozott a Berzsenyi-könyvtárba. Ő maga ezt a magyarázatot fűzi a sorozathoz: "A kiállítás címe #flowerpower, utalás az 1960-70-es évek hippimozgalmának háborúellenes szlogenjére, ugyanakkor megidézi az Instagram felületét is, ahol elkészült virágcsendéleteimet kihívás-szerűen publikáltam az elmúlt évben. A digitális platformok nagy szerepet játszottak a kiállítás anyagának létrejöttében és alakulásában, több ismerősöm vagy követőm is segítette a munkámat azzal, hogy elküldték nekem kedvenc virágaik fényképeit. A virágos sorozat egy nehezebb időszakon segített át az egyetem elvégzését követően. Ezek a kisebb lélegzetvételű akvarellek hozták vissza a mindennapjaimba az alkotás örömét, remélem, a közönség számára is üdítőek lesznek." (Tóth Magdolna a PTE Művészeti Karának szobrászművész szakán végzett 2022- ben. Azóta megszerezte ugyanitt a képzőművész- tanár diplomát is.)

Megnyitó. Dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató, Tóth Magdolna, Horváth Eszter médiaművész

Fotó: Unger Tamás

A virág boldoggá tesz, minden változatban (élőben, papíron, virtuálisan. Virginia Woolf Mrs. Dallowey című regényének gyönyörű része, amikor a címszereplő a londoni virágboltban válogat. A virágnak ezer jelentése van. Virágnyelven beszélni önmagában is sokfélét jelent. A virágok vetélkedése külön műfaj a népköltészetben.

Bár Tóth Magdolna vízzel festett virágai nem vetélkednek - harmóniában nyílnak a falakon. Örüljünk nekik!