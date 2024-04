"Különleges és kedves vendég tette tiszteletét a Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában: Stummer Márton gitárművész és zeneszerző töltött egy napot az intézményben" - adta hírül Lakatné Molnár Adél, az iskola igazgatóhelyettese; maga is gitárt oktat (egyebek mellett).

Stummer Márton celli gitáros növendékekkel is foglalkozott

Fotó: VN/ÁJAMI

Stummer Márton zeneszerzőként és előadóként is számos hazai és nemzetközi versenyen nyert díjat. Szólistaként és különböző kamarazenei formációkkal, zenekarral koncertezik világszerte, pedagógusi munkája is jelentős. Celldömölkön előbb a gitár tanszak növendékeivel foglalkozott, délután pedig egy sokrétű zenés-ismeretterjesztő előadást tartott. Sok más mellett kiderült, hogy a brazil népi hangszer, a berimbau hangja milyen jól illeszkedik egy romantikus darabhoz, de bepillantást nyerhettek a növendékek az improvizáció világába is - klasszikus kortárs művek ihletése alapján -, ráadásként a jazz stílusából kaphattak ízelítőt: a megbújó improvizatív dallamok felismerése sok gyermek arcára csalt mosolyt a közönség soraiban.

Lakatné Molnár Adél elmondta azt is: Stummer Márton meghívásának célja egyrészt a gitáros növendékek fejlődésének támogatása volt, másrészről pedig az igényes élő zene népszerűsítése, hiszen tudjuk, hogy az élő zene hallgatása, a jelenben megélt apró felfedezések és hatások befogadása, a bevonódás megtapasztalása különösen fontos a művészeti nevelésben. - Márton a kedves emberi jelenlétével, a zenei iránti alázatával, profizmusával és virtuozitásával inspirációt és új aspektusokat adott a növendékek és a pedagógusok számára is.