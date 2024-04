Pásti József igazgató okleveles történelem–népművelés szakos tanár tanügyigazgatási és kulturális szakértő, civil újságíró, amatőr színész és rendező, szerelmetes versmondó, a Magyar Kultúra Lovagja. Bírja a Szakmai Elit (szakmai kiválóságok fóruma) elismerését, amelynek elnökségi tagja is lett. Nem utolsósorban a feleségével mindenben társként együttműködő férj, két lánygyermek édesapja és kis ideje boldog nagypapa. – Idén már 47 éves a munkaviszonyom, mert a Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előtt hét évig Kőszegen a kisegítő iskolában dolgoztam nevelőként, gyermekfelügyelőként, utána kerültem vissza a szülőfalumba, Ikervárra.

Ikervár a szülőfaluja, örül, hogy hazakerült

Az idők során a három intézményegységet magába ölelő ÁMK igazgatója is én lettem. Gazdag és boldog időszak volt, hiszen ebbe a hatalmas szerveződésbe 580 gyermek tartozott bele. Az Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet hosszú hónapokon keresztül vizsgálta az intézményünk működését, született ebből egy jó tanulmány: hogy lehet-e jó gyakorlat egyáltalán egy ilyen típusú intézmény, és arra a következtetésre jutottak akkor, hogy igen: ez a többcélú küzdelem lehet minta mások számára – idézte fel Pásti József, kiemelve: számtalan kihívással kellett szembenéznie az elmúlt négy évtized alatt, mivel az intézmény többször átalakult, egyre több és több, nagyobb és nagyobb feladatokat adva. A helyi kulturális életről szólva elmondta: 1979-ben adták át a jelenlegi művelődési házat, amelynek 1984-ig három vezetője volt, mígnem odakerült ő, és gyökeret eresztett. Amint mondta, nem volt könnyű. Habár tősgyökeres ikervári, pont azt a hét évet töltötte Kőszegen, amikor fiatalon az ember kinyílik, kitágul körülötte a világ. Középiskolába is Kőszegre, a technikumba járt, mert a szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, és ezt várták tőle is. Aztán az derült ki, hogy az irodalom, a versmondás, a színjátszás közelebb áll hozzá, így került humán pályára. De ami a két hivatásban ugyanaz: mindkettő alkotótevékenység és szép mesterség, hiszen teremt, létrehoz valamit, műveli és gazdagítja az embert vagy a természetet.

A tisztelet alapvető munkában, családban

– Nagyon büszke vagyok minderre, a szüleimtől rengeteget tanultam, máig is úgy érzem, hogy az alázat, a tisztelet alapvető volt a munkámban, a családban, a gyerekeinket is így neveltük – hangsúlyozta. Pásti József a község nagy múltú kulturális csoportjai között sorolta az Ikervári Női Kart, a gyermekszínjátszó, a honismereti és a fotószakkört. Ma tíz művelődő közösség működik a házban az akrobatikus rock and rolltól a jógán, nyugdíjasklubon és kézműveskörön át a felnőtt színjátszókig, akik valamennyien érezhetik az igazgató állandó jelenlétét, törődését, folyamatosan inspirációikat kapnak tőle a megmérettetésekhez, pályázatokhoz. A felnőtt színjátszó Rába(p) Art Társulatnak aktív résztvevője Pásti József is: rendezi a darabokat és játszik is bennük − olyan karaktereket, amelyek illenek az egyéniségéhez. Minden évben részt vettek országos minősítő fesztiválon, sok díjat, köztük arany minősítéseket is nyertek. Az igazgató a költészetnek is nagy szerelmese, sőt maga is járja az előadó-művészet útját ezen a területen. Szervezőként is mindent megtesz a versmondás népszerűsítéséért: a Regösök húrján országos versmondó versenyhez csatlakozva létrehozta az Ikervári Versünnepet, amely az országost megelőző regionális döntő egyben, olyan megmérettetés, ahol rang fellépni; és most – 18 év után – már elmondható, hogy több generáció reppent ki innen a versek szárnyán. Pásti Józsefnek versmondóként a legnagyobb sikere az országos Radnóti-verseny döntőjében való szereplés volt. A lányával, Laurával Kárpát-medencei versmondó versenyeken indult, évi rendszerességgel. Mindemellett Pásti József több, országos szintű rendezvény szervezésében is részt vett. A Mária Rádióban szerkesztőként dolgozott korábban, mikor indult Sárváron, majd szoros kapcsolatba került a budapesti központtal, és többször kérték, hogy próbáljanak meg vetélkedőket létrehozni. Így velük (és a Kossuth Rádió munkatársaival) együtt kezdték el a Kárpát-medencei versmondó versenyek szervezését. A Szent Margit Gimnáziumban volt a felmenő rendszerű versenyek országos döntője. Ez a munka 6-7 éven át tartott. 2018-ban fejezte be egy Szent István Bazilikánál szervezett reprezentatív nagyrendezvénnyel.

A Szent István Bazilikánál ő volt a műsorvezető

A Szent István Kárpát-medencei Versmondó Verseny győzteseit érdemesnek tartották arra, hogy az augusztus 20-i ünnepségen, közvetlenül a körmenet előtt, a Szent István Bazilikánál egy ötvenperces kulturális műsort adjanak. Ezt Pásti József szerkesztette Deák Andreával, és a műsorvezetést is az ikervári kulturális szakemberre bízták. Pásti József ötéves igazgatói kinevezése 2024 júniusában letelik, onnantól négy órában segíti majd a művelődési ház munkáját szakmai vezetőként; végigviszi az éves tervet, amit elkészített, amit elfogadott a testület. Ezenkívül is marad még feladat bőven, hiszen az Ikervári Értéktár Bizottságnak és az egyesületként működő Rába(p)Art Társulatnak továbbra is az elnöke. A legnagyobb új misszió pedig az unoka: a húsz hónapos Eszternek is szeretné megmutatni a szülőföld világát: feleségével együtt viszik a kislányt a szőlőhegyre madarakat hallgatni, a folyópartra kavicsot gyűjteni. Ennél nagyszerűbbet kitalálni már talán nem is lehet.