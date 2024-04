A műsorban Varga Bodó Anita okleveles versmondó, és fiatal tehetségként Horváth Levente is közreműködtek. Devecsery Lászlóval Horváth Róbert Latinovits-díjas versmondó beszélgetett. A költő visszaemlékezett a kezdetekre, a vasszilvágyi gyerekkori emlékei meghatározó szerepet töltött be költészetének kialakulásában – tudtuk meg Szabó-Halász Ágnes művelődésszervezőtől.

- Attól még hogy valamit vers formájában írok le, az még nem válik verssé. Most kitől tanul egy kezdő poéta? Hát, Petőfitől. A „Faluvégi kurta kocsmát” mindannyian ismerik, ennek mintájára született meg az első versike – mondta Devecsery László, megosztva ezeket a kisdiákkori sorokat a hallgatósággal:

„Folyosóvég almacsutka,

odarúgták a sarokba.

Meg is látták a diákok,

ha nem jönnének a tanárok.”

A rendezvényen a költő azt is elmondta:

- Valakinek az írásai olyanok, mint a saját gyerekei. Gyerekek között sem teszünk különbséget. A könyvekkel is így vagyok, mind az én gyerekeim. Eddig 54 kötetem jelent meg, sőt az idén is készül még kettő, vannak még terveim.

Devecsery László kiemelten beszélt a Hármaskönyvről, ami három külön történetet foglal magába szebbnél szebb illusztrációkkal gazdagítva. Mesélt kanadai kalandjáról is, a találkozásáról egy igazi indián hercegnővel. Az ezekről szóló történeteket, cicája nevében foglalta össze, Kanadai kalandok Bársonykával címmel. A est színfoltja volt, hogy amíg Horváth Levente versmondó közreműködésével a Kék Pék című költeményt is hallhattuk – amit színházban is láthattak a gyerekek –, mellette párhuzamosan a költő a közönség felé fordítva, a verseskönyvet is lapozta.

Az életutat mesélve kiderült: Devecsery László végigjárta a ranglétrát tanítóként is. Nagy örömmel tölti el, hogy számtalan tankönyvben jelen van ma is (Szlovéniában is), kulturális munkássága, költészete, egyes iskolákban már érettségi tétel. Ezen kívül a színház világában is jelen van. Általános iskolás korában rendezte az első színdarabot. Amikor elfogytak az élvezhető darabok, elhatározta, hogy maga ír ilyeneket, remélve, hogy még jobbakat is tud. Elvégezte a rendezői képzést, és színészi oldalról is sok tapasztalattal rendelkezik. A Győri Nemzeti Színházban többek között versszínház sorozatot rendezett. Saját társulata is van: a Kalliopé Kistérségi Színházi Társulat, a nicki rendezvény után annak esti előadására sietett.

Devecsery László úgy fogalmazott: mindenre egyformán büszke, mindarra, amit megteremtett, az értékekre, amit szeretne átörökíteni:

– A gyerekeket játékos könnyedséggel szabad és kell tanítani, és elindítani a versek, az irodalom és a könyvek szeretete felé – mondta, majd hangsúlyozta: aszerint él és cselekszik, hogy ő is ugyanolyan ember, mint bárki más, és úgy véli: – Mindenki valamivel több a másiknál, de éppen ezért vagyunk egyek.

Az irodalmi délutánt a költő saját költeménye előadásával zárta. Bár sietett tovább, mégis időt szakított a hallgatóságra, úgy beszélgetett mindenkivel, mintha régi ismerősök volnának.