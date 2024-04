Mert Kolozsi Angéla csak egy van (örülhet a közönség, amelyik láthatja), Dániel András meséjében viszont föltűnik majdnem húsz szereplő - és a meseboltos előadásban mindegyiküket Kolozsi Angéla kelti életre. Ráadásul mindenféle előkép nélkül, hiszen – amint a sajtótájékoztatón Kovács Géza igazgató hangsúlyozza – ősbemutató várható: a Megették az ovit a Mesebolt felkérésére, Somogyi Tamás inspirációjára született meg. Dániel András nemcsak ismert és elismert grafikus, illusztrátor, hanem népszerű gyerekkönyvek szerzője is (persze a Kufli-sorozatot például a felnőttek legalább annyira kedvelik). A Meseboltban sem ismeretlen a Dániel András-világ: Kicsibácsi és Kicsinéni néni című meséjéből készült itt előadás, amely 2018-ban bekerült az évad legjobb három gyerekelőadása közé a Színházi Kritikusok Céhének szavazásán. A szerző hamarosan Szombathelyre érkezik: pénteken délután a BDK-ban találkozhatunk vele író-olvasó találkozón, aztán természetesen meglátogatja a bábszínházat is, megnézi, mi lett a meséjéből a színpadon.

Kovács Géza elöljáróban arra is fölhívja a figyelmet, hogy saját tapasztalatból tudja: szólójáték lévén az alkotók rendkívül intenzív, a szokásosnál személyesebb próbafolyamatot tudhatnak maguk mögött. Emlékeztet arra, hogy Somogyi Tamásnak ez a harmadik rendezése a Meseboltban: A császár új ruhája (Parti Nagy Lajos-szöveg alapján), aztán a Lili és a bátorság (az év legjobb előadása 2022-ben a Színházi Kritikusok Céhének döntése szerint) után most ismét ismét kortárs szerzőt-szöveget választott.

Somogyi Tamás azzal folytatja, hogy azért gondolt Dániel Andrásra, mert tudta: a Dániel-világ mindig sokrétű, izgalmas, inspirálóan hat rendezőre, színészre egyaránt. Az pedig kifejezetten színházi-rendezői kérés eredménye, hogy a történetben sok szereplő tűnik föl – alkalmat adva Kolozsi Angélának arra, hogy az előadás “villódzó színészi bravúr legyen”.

A színház törvényei szerint persze “húzni” kellett a szöveget – amelyben az éppcsak feltűnő szereplőknek is saját karakterük van -, úgyhogy valójában “még egy mese” nem kerül most színre a teljes Dániel András-szövegből (…talán majd legközelebb). Az alkotói folyamatban Veres András dramaturgként vet részt. A szólójátékról pedig (mint “műfajról”) Somogyi Tamás azt mondja (csatlakozva Kovács Gézához): a rendezőtől tényleg nagyobb intenzitást kíván, a színész számára pedig azért nehéz feladat, mert magányos út - csak magára hagyatkozhat a színpadon.

És persze a tárgyakra, bábokra, az előadás világára – amelynek tervezője Grosschmid Erik, az egyik legelfoglaltabb bábszínházi tervező: 2004 óta dolgozik együtt a szombathelyi társulattal, ez a tizennegyedik munkája a Meseboltban.

Két jelenet erejéig belekóstolhatunk a Megették az ovit derűs, kedves, színes, praktikus, ötletes, nyelvileg is sziporkázó világába. Arról van szó, hogy – amint Böske dadus meséli – megették az ovit. Megették az ovit – ez a mese címe is. Hogy ki ette meg? Hát egy bumfordi óriás, akit…. meg is lehet szeretni. Na! De az ősbemutatóig legyen elég ennyi. A premier április 14-én, vasárnap 10 órakor kezdődik a Mesebolt Bábszínházban. (Vagyis még az Ady téren. Júniusban aztán, az épület felújítása miatt, költözik a társulat is, az évad a Welther Károly utcában fejeződik be. Majd meglátjuk!)