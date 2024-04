„Gróf Teleki Pál vezetésével magyar tudósokból álló csapat elkészítette a Kárpát-medence etnikai viszonyait híven bemutató vörös térképet, a Carte Rouge-t. Gróf Apponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetője, 1920. január 16-án kapott lehetőséget a magyar elképzelések bemutatására a győztes nagyhatalmak vezetői előtt a párizsi francia külügyminisztériumban. Filmünk 1918-től követi végig az eseményeket (...)” – mondja a Carte Rouge ajánlója. Két narrátor – Reviczky Gábor és Szalóczy Pál – kalauzolják a nézőt, miközben „kidolgozott játékfilmes jelenetekkel, archív bejátszásokkal megelevenedik a történet. Reviczky a nemzetközi nagypolitika történéseit ismerteti, míg Szalóczy belső hangként, autentikus forrásokra építve, Gróf Apponyi hangján szólal meg, aki visszaemlékezik kicsit később, a történtek után. A filmet szomorkás fricskaként az epilógus zárja, ahol megtudjuk, hogy a Gróf Teleki által szerkesztett vörös térképet (Carte Rouge) 1923-ban érdemesnek találják Amerikában a publikálásra”.

Auerbach István, Kelemen Zoltán, Busi Mihály, Szalóczy Pál, Gerebics Sándor, Tanai Ibolya az Agora - Savaria mozi nagytermében

Fotó: © Unger Tamás



A szombathelyi bemutató után közönségtalálkozót rendeztek, amelyen részt vett Gerebics Sándor rendező, producer, Szalóczy Pál forgatókönyvíró – ahogy a beszélgetést moderáló Tanai Ibolya megjegyezte: „a magyar rádiózás, televíziózás legendás alakja”, akinek összetéveszthetetlen orgánuma sokunknak ismerős –; itt volt a Nopcsa Ferenc báró szerepében feltűnő Busi Mihály, az Apponyinak arcot-alakot adó Auerbach István – civilben hagyományőrző, a Gyulaffy-lovasbandérium tagja –, és itt volt természetesen a Teleki Pált megszemélyesítő Kelemen Zoltán. A „mi Kelink”, aki több történelmi témájú produkciónak-filmnek részese volt (nem csak színészként). Ezúttal is ízesen-vehemensen mesélt a forgatásról, egymás támogatásáról, a (film)színészet fortélyairól. Ő hívta föl a figyelmet arra is, hogy a szombathelyi Carte Rouge-bemutató napja éppen a többszörös miniszter-miniszterelnök, gróf Teleki Pál halálának évfordulója. Évfordulóhoz kapcsolódik a film megszületése is. Szalóczy Pál 2020-ban, Trianon 100. évfordulóján szembesült az Apponyi-beszéddel, amely eredetileg franciául hangzott el – angollal kiegészítve –, magyarul azonban még sosem. Úgy látszik, Szalóczy Pál orgánuma kellett ahhoz, hogy ez is megtörténjen. A felvétel elkészült, Gerebics Sándor meghallgatta – és azonnal úgy reagált, hogy „ebből valamit csinálni kell”. Az ötletelésben a kliptől gyorsan eljutottak az egész estés nagyjátékfilmig. És bár nagyjátékfilm különböző okokból (Covid, pénzhiány) egyelőre nem született, a dokumentum-játékfilm elkészült: nagy lelkesedéssel, sok baráti támogatással. Egyelőre, mert a nagyjátékfilm forgatókönyve Szalóczy Pál fiókjában várja, hogy életre keljen. Addig csatlakozunk Gráfik Imre néprajztudóshoz, a Savaria Múzeum egykori igazgatójához, aki a végén a közönség soraiból köszönte meg a filmet, amely megmutatja, hogy a tudomány és a politika nem egymást kizáró terepek.

Teleki Pál nemzetközi hírű-rangú tudósként vágott bele a Carte Rouge létrehozásába. Más kérdés, hogy politikusként tragikus áldozatra kényszerült.