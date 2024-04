Szombathelyen sokéves hagyomány, hogy megemlékeznek a posztumusz Kossuth-díjas képzőművészről. Idén, a születésének 130. évfordulója kapcsán kétnapos programsorozattal adóznak Derkovits Gyula művészete előtt. A programsorozat április 12-én, pénteken 10 órakor, a Rohonci úti Derkovits-szobornál megtartott koszorúzással és megemlékezéssel veszi kezdetét, itt a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola diákjai adnak műsort. Később, 17 órakor a Derkovits-iskola már hagyományos Verssoroló Gálaműsorát rendezi meg a Szombathelyi Képtárban. A gálaműsor minden évben más tematikával készül, ez idén Derkovits Gyula születésének 130. évfordulója miatt a művészet lesz. A pénteki programokra a Derkovits Gyula Általános Iskola előtti téren, a 19.45 és 20.45 közötti időpontra megálmodott fényfestés teszi fel a koronát, amikor is Derkovits Gyula harminc műve jelenik meg az iskola épületén. A fényfestés mellett a Kellene Kis Kert szolgáltat hangulatos élőzenét. Szombaton 15 órától Kényszerű különállás Derkovits Gyula művészetében címmel Cebula Anna kurátor és Szántó István festőművész tart tárlatvezetést a Szombathelyi Képtár Derkovits-kiállításában, végül, a programsorozat zárásaként 17 órától Derkovits a zászlónk címmel zenés irodalmi Derkovits-fantáziát ad elő Prieger Zsolt, Nagy Katica és Magyar Bori a Szombathelyi Képtárban, a művész képei között. A szervezők szerint szürreális, lírai és társadalmi aktivitásra számíthat a közönség – ahogy azt Derkovitstól tanultuk.

KONCERT

SZOMBATHELY Április 12., péntek 20.30 – Végállomás Klub: Intim Torna Illegál. Vendég: Bagatell.

Április 12., péntek 20 óra – MMIK: Margaret Island. Vendég: Doggos.

Április 13., szombat 18 óra – BOHÉM: Novelzone.

Április 13., szombat 19 óra - Végállomás Klub: 80’s Dream Night. Fellépők: Ania, Synth With Meggie, Technikai átállás – Kraftwerk Tribute, warm up: Zozzember; after: Dj. Benkő.

Április 13., szombat 21 óra – MMIK: Deák Bill Blues Band. Előzenekar: Zsíros Péter és a FUZZBOX.

Április 13-14., szombat-vasárnap – Agora Savaria Filmszínház: Popkorncert IV./1. 2024-ben Szombathely Város Koncert Fúvószenekara egyik legsikeresebb koncertjével tér vissza Közép-Európa legnagyobb mozivászna elé. Idén gyermekkorunk ikonikus mesefilmjeiből, kalandfilmjeiből ( Hófehérke és a hét törpe, Egyiptom Hercege, A Dzsungel Könyve, Narnia Krónikái, A Notre Dame-i Toronyőr, A Karib-tenger Kalózai - A Fekete Gyöngy Átka) csendülnek fel mindenki által jól ismert dallamok. Vezényel: Tóth Máté. A koncert szombaton 15 órakor, vasárnap 11 és 15 órakor kezdődik.

Április 14., vasárnap 15 óra – Végállomás Klub: Thrash Metal matiné.

Április 17., szerda 19 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Jazzkívánságműsor – Falusi Mariann & Sárik Péter Trió koncertje.

KŐSZEG Április 13., szombat 18 óra – Zsinagóga: Capella Savaria hangverseny.

Április 13., szombat 19.30 – Zwinger Torony: Geröly Tamás Trió.

SZENTGOTTHÁRD Április 13., szombat 17 óra –Színház: Boldog, aki énekel. Ünnepi hangverseny a Szentgotthárd Énekegyesület 35 éves jubileuma alkalmából.

RÉPCELAK Április 14., vasárnap 18 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: Capella Savaria koncertje a Nyitott Tér Kulturális Egyesület szervezésében.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY Április 13., szombat 19 óra - Agora – Művelődési és Sportház: A Padlás. Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter, félig mese félig musical. A Pannon Várszínház előadásában.

Április 13., szombat 19 óra – Weöres Sándor Színház: Szeretetkert. Improvizációs párkapcsolati játék, ahol lehetőségünk van humorral magunkra ismerni, tükörbe nézni. Színművészek: Gryllus Dorka, Sipos Vera, Simon Kornél, Szabó Kimmel Tamás. Játékmester: dr. Piczkó Katalin.

Április 14., vasárnap 10 óra - MMIK Mesebolt Bábszínház, Gazdag Erzsi terem: Dániel András: Megették az ovit című bemutató előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

Április 14., vasárnap 11 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Pom Pom meséi.

Április 14., vasárnap 19 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Marica grófnő.

VÉP Április 16., kedd 18 óra – Vépi Művelődési Ház és Könyvtár: Czakó Gábor: Disznójáték tragikomédia. Bemutató előtt előadja a Vasvári Játékszín.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Április 12., péntek 16 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Kufliságok. Találkozó Dániel András meseíróval.

Április 12., péntek 16 óra – Savaria Múzeum: A Hotel Transatlantique-től a buharai fürdőkig. Beszélgetés Gacs Szabinával. Narrátor: Tóth Kálmán múzeumpedagógus, a Vasi Múzeumbarát Egylet Titkára.

Április 13., szombat 9–12 óráig - Agora – Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: mézesüveg festése.

Április 16., kedd 17 óra - Agora–Savaria Filmszínház: Titkok, csodák és veszélyek – kalandozások Indiában és az Andamán szigetvilágban. Előadó: Dr. Baráth Kornél – botanikus, kutató, utazó.

Április 17., szerda 15.30 - Agora – Művelődési és Sportház: „Robotoljunk együtt”. Mikrovezérlő programozás alapfokon – workshop. Előadó: Dr. Gál László egyetemi docens.

Április 17., szerda 17 óra – Savaria Múzeum: Afrika vonzásában előadássorozat 1. rész. Előkelő egyiptomi vendég Vas megyében: Juszuf Kemál, Feiszt György főlevéltáros előadása. Afrika csodadoktora: Sáska László orvos és természetbúvár,

Kubassek János ny. múzeumigazgató előadása.

Április 17., szerda 17 óra - Szombathelyi Zsidó Hitközség és Bernstein Béla Kulturális Központ: Csepeli György szociálpszichológus, professzor emeritus előadása. A bűnös bűntelen: Kasztner Rezső tragédiája.

Április 18., csütörtök 19 óra - Agora–Savaria Filmszínház: A jövő sem a régi. Felméri Péter önálló estje. Műsorvezető: Dániel Said.

SÁRVÁR Április 17., szerda 17 óra – Nádasdy-vár: A hálózat embere. Róma-Sárvár. A múzeum dísztermi előadásán dr. Kanász Viktor történész a Kanizsai és Nádasdy család történetének eddig ismeretlen területeibe avatja be a hallgatóságot. Szentszéki nunciusok, zarándoklatok, végrendeletek elsárgult papírjaiból egy eleven világ bontakozik ki a múzeumban.

VASVÁR Április 12., péntek 18 óra – Nagy Gáspár Művelődési Központ: Az élet császára. Dombóvári István önálló estje. Mv.: Bellus István.

JÁNOSHÁZA Április 12., péntek 10.30 – Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár: Csórics Balázs költészet napi műsora.

Április 17., szerda 18 óra – Békeház: Népfőiskolai Est: Vidám barangolás a zenetörténet birodalmában. Fókuszban a reneszánsz és a barokk. Előadó: Báthory Attila.

KŐSZEG Április 13., szombat 19 óra - Jurisics-vár: a Kőszegi Ostromnapok Egyesület hagyományőrző mulatsága.

Április 16., kedd 18 óra – Zsinagóga: Legyünk ismerősök! Aki kérdez: Verebes István. Darvas Ferenc zongorista közreműködésével.

Április 18., csütörtök 18 óra – Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: Jézussal a megpróbáltatásokban, Dr. Csókay András előadása.

KÖRMEND Április 18., csütörtök 18 és 20.30 óra – Batthyány Örökségközpont: Bödőcs Tibor Barbárglamour című önálló estje. Mv.: Hajdú Balázs.

BÜK Április 15., hétfő 18 óra – Büki MSK: Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsora.

HEGYHÁTHODÁSZ Április 13., szombat– Szabadidőközpont: II. Hódfesztivál. Program: 11 órakor megnyitó (V. Németh Zsolt a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő és Kercsmár Kálmán polgármester). 11.20-tól előadások: dr. Zágorhidi Czigány Balázs Phd történész, muzeológus előadása a Vasi Hegyhát és Hegyháthodász történetéről (11.20), Szekeres Zsófia, az Őrségi nemzeti Park Igazgatóság munkatársának előadása a hódokról (11.50), Csáky Zoltánné, a Vas Megye Népművészetéért Egyesület elnöke előadása a hódprém korabeli felhasználásáról (12.15). 12.30-tól Prohászka Béla Venesz-díjas olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje bemutatója a hód gasztronómiájáról, kóstolással egybekötve. 13-16 óráig a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, a felnőtteket helyi termékbemutatókkal és vásárral várják. 14 órakor fellép a Vasmegyei Vadászkürt Egyesület, 14.30-kor a Gyórói Férfi Dalkör, 15 órakor a Vadrózsa Citerazenekar. 15.40-kor a Gersekaráti Népdalkör, 16.30-kor a Zalai Táncegyüttes Egyesület, 17.45-kor a sárvári Regös Népzenei Együttes lép színpadra. A napot a Megarox Társulat 18.30-kor kezdődő rockoperája, majd 20 órától a Hélium Zenekar bulija zárja. A rendezvény teljes ideje alatt lehetőség lesz az íjászkodásra és lovaskocsikázásra, valamint a helyszíntől 600 méterre található pálinkafőzdei bemutatóra és kóstolásra.

NICK Április 12., péntek 20 óra – Rába Természetház: Búcsú a Jupitertől. A rendezvényt a RÁBA-Műgát és Térségéért Egyesület szervezi a Vega Csillagászati Egyesület közreműködésével.

Április 13., szombat 15 óra – művelődési ház: Eperjes Károly – Az igazat mondd, ne csak a valódit!

BORGÁTA Április 14., vasárnap 14 óra – Borgáta Termálfürdő: Borgáta fürdő nyílt sétáló nap.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Április 13., szombat 14 óra – Smidt Múzeum: Barokk. Egyházi és világi emlékek a 18. századból. Ingyenes tárlatvezetés a Smidt Múzeum barokk termében.

RÉPCELAK Április 12., péntek 17 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Répce Galériája: Horváth István vasszilvágyi születésű képzőművész kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja Pődör György költő, tanár. Közreműködik a Nyugdíjas Énekkar és a Móra Ferenc Általános Iskola 2.B osztály tanulói.

TÚRA

BOZSOK Április 13., szombat 8.30: Zöldül az erdő túra. Találkozó: Bozsok, Sibrik kastély bejárata. Túravezető: Láng Zoltán.