A színházba is beköltözik a multimédia, a digitális világ – tapasztalhatjuk akár szombathelyi előadásokon is. A WSSZ fesztiváli sajtótájékoztatóján fölvetődött: vajon kell-e tartani attól, hogy egyszer csak a színész helyét is átveszi az AI? Ahogy digitális műsorvezető már van a tévében. Egyelőre a színház alapvető ismérve, hogy húsvér emberek találkoznak hús-vér emberekkel – és ezt az „összelélegzést” nem lehet pótolni semmivel. Tényleg pont most van, lesz még nagyobb szükségünk az eleven találkozásokra. És akkor tekintsük az AI-t (meg minden mást) eszköznek: nincs más dolgunk, „csak” jól használni. Mit is mondott a költő Nagy László abban az utókornak szánt, szép üzenetében? Olyasmit, hogy ha még lesz emberi arcuk, úgy csókoltatom őket.