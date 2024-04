Bailey drámáját Horváth János Antal fordította, ő a rendezője is a szombathelyi előadásnak, amelyet egy éve mutatott be a Weöres Sándor Színház, a Füge Produkcióval együttműködésben. Ez volt a darab magyarországi ősbemutatója. A Kutyabaj fiatalkorúak börtönében játszódik, ahogyan a színházi ajánló mondja: „szívbemarkoló történet rengeteg humorral azokról a fiatalokról, akiket a társadalom hiába zár ki magából, egy új élet lehetőségével térhetnek vissza”. Az előadást Horváth János Antal rendezte és fordította. Cain (Hajdu Péter István), Riyad (Kuttner Bálint m.v.) és Jonjo (László Gáspár) az iskolapad helyett tehát egy cellában ülnek: „A fiatalkorúak börtönében töltik napjaikat, gumicukrot cserélgetnek, cipőkről dumálnak és közben készülnek az apaságra. Fiúk, akik maguk is gyerekek még, de már nem csak a saját életükért, hanem a gyermekükért is felelnek. Grace – játssza Csonka Szilvia – feladata, hogy felkészítse őket az apaság mellett arra, hogy a kezükbe vegyék a jövőjüket. Fel tudnak elég gyorsan nőni ahhoz, hogy kitörhessenek a rendszerből? Letöltendő helyett le tudnak érettségizni? Mi lesz velük, ha egyszer csak kinyílik a világ?”

A MOST Fesztivált – MOnodráma és Stúdiószínházi Fesztivál – március végén rendezték meg a tatabányai Jászai Mari Színházban. A fesztivál próbatétel is, hiszen a válogatott versenyelőadásokat szakmai zsűri pontozza. A programban ezúttal öt monodrámát és öt stúdiószínházi előadást, illetve versenyen kívül egy „zenés életpróbát” (az El!Karádyáda – Fullajtár Andrea Karády-estje – április 29-én érkezik Szombathelyre) láthatott a közönség. A fesztivál célja „megmutatni valamit abból a sokszínűségből, ami a vidéki, a határon túli és a független társulatok alkotóinak munkáját jellemzi”.

A Weöres Sándor Színház a Kutyabaj-előadással nevezett a fesztiválra, és nemcsak az előválogatón jutott túl sikerrel, hanem rangos díjjal is jutalmazta a zsűri: Dohy Balázs rendező, dramaturg, Molnár Zsófia szerkesztő, kritikus, műfordító és Zsurzs Kati színésznő foglaltak helyet. A legjobb alakítás díját az indoklás szerint „a rabsors megjelenítésében nyújtott összjátékáért” kapta meg a három főszereplő: Hajdu Péter István, Kuttner Bálint és László Gáspár.

Április 10-én délután újra színen Szombathelyen a Kutyabaj. Legyen nálunk zsebkendő.