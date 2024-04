Szentgotthárd. A Móra Könyvtár gyermekkönyvtára versíró pályázatot hirdetett felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak. A felhívásra 33 vers érkezett be szentgotthárdi és kistérségi oktatási intézményekből is. Az eredményhirdetést ünnepélyes keretek között rendezték meg – tudtuk meg Horváth Tiborné igazgatótól. Emellett „Ablakversek” címmel a könyvtár ablakaira verseket ragasztottak, ezzel is népszerűsítve a magyar verseket, és olvasásra buzdítva az arra járókat. A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel pedig közösen szerveztek egy online megemlékezést „Minden órában egy vers” címmel, ahol is az egyesület, a könyvtár és más felkért emberek olvastak fel verseket. A verselés a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Facebook-oldalán volt követhető.

Vép. Versmondással köszöntötték a magyar költészet napját a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI diákjai és a Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde ovisai. Magyar költők megzenésített versei szóltak a hangszóróból 11 előtt pár perccel – azok hívogatták a gyerekeket egyre közelebb a főtéri színpadhoz, majd a ragyogó napsütésben több százan együtt mondták el József Attila Altatóját. Iszakné Koszorús Judit, a művelődési ház vezetője vezényelte a közös szavalást, majd átadta helyét a gyerekeknek. Az idén rekordszámú, több mint 30 ovis és kisdiák állt sorban a színpad tövében, hogy külön is elmondhassa a verset, amivel készült.