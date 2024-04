Élete nagy részét Svájcban töltötte, műveinek zömét francia nyelven írta, de sok szállal kapcsolódik Kőszeghez Kristóf Ágota: gyermekkorának jelentős részét itt töltötte. Műveiben utal rá, meg is nevezi a helyi környezetet, és végső nyughelye is a kőszegi temetőben található. Köszöntőjében Sümegi István filozófus, az iASK kutatója az íróról felidézte: 1956-ban távozott az országból, és amint módja nyílt rá, visszajött látogatóba Kőszegre. Rendszeresen az Írottkő szállóban, a Fő térre néző 214-es szobában foglalt szobát. – Ő az egyik legismertebb magyar író a világban – ismertsége Kertész Imrééhez és Márai Sándoréhoz fogható. Beemelte Kőszeget a világirodalomba: műveiben pontosan rekonstruálható helyszínként megjelent a város. A sok konkrét leírás pedig monumentális szimbólummá áll össze: a jobb életet, a megoldást mutató mennyei Jeruzsálem lesz a városból a regényeiben. Mindez óriási adomány tőle Kőszegnek – a város az emlékszobával is viszonozza ezt – mondta.

Az intézet KRAFT-programjáról (Kreatív város – Fenntartható vidék) elmondta, egy terület, város, régió kultúrájáról nem úgy gondolkodik, hogy az alkalmanként a turisztikának biztosít lehetőségeket. Első számú kutatási célpontjuk Kőszeg: arra vállalkoznak, hogy feltárják a város kulturális hagyományát, ennek része a Kristóf Ágota-kutatás is.