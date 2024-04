A zsűriben Hrabovszky-Orth Katinka színész, tanító, kulturális mediátor, Samu Sándor történelem, német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, a VVSZC Gépipari és Informatikai Technikum tanára, Cseh Noémi Krisztina, az ELTE-SEK Német Nyelv és Irodalom Tanszék lektora és Merklin Tímea újságíró, szerkesztő foglaltak helyet. A zsűri elnöke Szabó Tibor András Jászai Mari-díjas színész, a Weöres Sándor Színház igazgatója volt, aki értékelésében kiemelte: a színjátszás nem könnyű szakma, bár vannak, akik szerint nem is munka. Egyebek között elmondta: megható számára, hogy ilyen sok fiatal vette a fáradságot, és nem sajnálva az időt betanulta ezeket a jeleneteket. Nagyszerű, hogy ki mertek állni német nyelven, ami szintén nem könnyű, hiszen ki hozza magával a nyelvet anyanyelvként, és azon improvizálni tud vagy felmondja a megtanult szövegeket – kinek-kinek a maga szintjén lehet nehéz.

A nyelvi készség egyéni különdíját a VVSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum csapatának narrátora, Bakonya Anna Bibiána nyerte, a legjobb drámajátékos különdíját a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum Piroska és a farkas előadásának Piroskája, Rasch Evelyn Elsa kapta, és a szép festett díszletekkel létrehozott kávéházi színpadképért különdíjat érdemelt a PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola csapata. Vicces és komoly, érzelemdús jeleneteket láttunk, meghallgatva a diákok játékban elbeszélt gondolatait – figyelmezve értékeikre, amiket kiemelve is megjelenítettek. „Álmok, érzések, megértés, törődés, szerelem” – ezek a fiatalok így szövik a jövőt, hozzátéve kreativitásukat, szorgalmukat, kitartásukat, folyton építkező, idegen nyelven is megszólalni képes tudásukat, amely így, remélhetőleg, nemzetközi környezetben is érvényesülni tud.